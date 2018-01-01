ЦРУ очікує втручання РФ на майбутніх виборах в США

6 листопада 2018 в США відбудуться проміжні вибори в Конгрес

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Майкл Помпео вважає, що Росія може втрутитися в проведення проміжних виборів у Конгрес США в листопаді 2018 року. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС. Він зазначив, що переконаний в тому, що росіяни продовжать намагатися впливати на вибори в США. «Але я переконаний, що США в



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Майкл Помпео

6 листопада 2018 в США відбудуться проміжні вибори в Конгрес

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Майкл Помпео вважає, що Росія може втрутитися в проведення проміжних виборів у Конгрес США в листопаді 2018 року.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

Він зазначив, що переконаний в тому, що росіяни продовжать намагатися впливати на вибори в США.

«Але я переконаний, що США в змозі провести вільні і чесні вибори і ми будемо чинити опір досить успішно, а російський вплив на наші вибори не буде значним», — відповів Помпео на питання про гіпотетичне втручання Росії у вибори.

6 листопада 2018 в США відбудуться проміжні вибори в Конгрес. Громадянам країни треба переобрати всіх 435 членів Палати представників Конгресу США, а також 33 зі 100 американських сенаторів. Крім цього в багатьох штатах відбудуться муніципальні і губернаторські вибори.

Нагадаємо, генпрокурора США Джеффа Сешнса допитали у справі про імовірну змову між членами президентської кампанії Дональда Трампа з Росією.

Раніше в січні американська преса повідомляла, що команда слідчого Мюллера може допитати й самого президента Трампа.

Повідомлялося, що юристи Трампа вивчають можливість допиту їх клієнта спеціальним прокурором ФБР Робертом Мюллером.

За даними анонімних джерел, юристи Трампа нібито не поділяють його ентузіазму і всіляко наголошують на зустрічі президента та спецпрокурора віч-на-віч.

Розвідувальне співтовариство США вже зробило висновок, що Москва намагалася вплинути на президентські вибори на користь Трампа, хоча Росія це заперечує.

Розслідування імовірної змови веде колишній директор ФБР, а також три різні комітети Конгресу.