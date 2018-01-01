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    ЦРУ очікує втручання РФ на майбутніх виборах в США

    6 листопада 2018 в США відбудуться проміжні вибори в Конгрес
    Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Майкл Помпео вважає, що Росія може втрутитися в проведення проміжних виборів у Конгрес США в листопаді 2018 року. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС. Він зазначив, що переконаний в тому, що росіяни продовжать намагатися впливати на вибори в США. «Але я переконаний, що США в
    • Сьогодні, 07:36
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    <span>Майкл Помпео</span>
    Майкл Помпео

    6 листопада 2018 в США відбудуться проміжні вибори в Конгрес

    Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Майкл Помпео вважає, що Росія може втрутитися в проведення проміжних виборів у Конгрес США в листопаді 2018 року.

    Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

    Він зазначив, що переконаний в тому, що росіяни продовжать намагатися впливати на вибори в США.

    «Але я переконаний, що США в змозі провести вільні і чесні вибори і ми будемо чинити опір досить успішно, а російський вплив на наші вибори не буде значним», — відповів Помпео на питання про гіпотетичне втручання Росії у вибори.

    6 листопада 2018 в США відбудуться проміжні вибори в Конгрес. Громадянам країни треба переобрати всіх 435 членів Палати представників Конгресу США, а також 33 зі 100 американських сенаторів. Крім цього в багатьох штатах відбудуться муніципальні і губернаторські вибори.

    Нагадаємо, генпрокурора США Джеффа Сешнса допитали у справі про імовірну змову між членами президентської кампанії Дональда Трампа з Росією.

    Раніше в січні американська преса повідомляла, що команда слідчого Мюллера може допитати й самого президента Трампа.

    Повідомлялося, що юристи Трампа вивчають можливість допиту їх клієнта спеціальним прокурором ФБР Робертом Мюллером

    За даними анонімних джерел, юристи Трампа нібито не поділяють його ентузіазму і всіляко наголошують на зустрічі президента та спецпрокурора віч-на-віч.

    Розвідувальне співтовариство США вже зробило висновок, що Москва намагалася вплинути на президентські вибори на користь Трампа, хоча Росія це заперечує.

    Розслідування імовірної змови веде колишній директор ФБР, а також три різні комітети Конгресу.

    Росія США вибори ФБР ЦРУ розслідування
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