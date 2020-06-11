ЦВК дозволила голосування на виборах виборцям без прописки



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Чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня

Відтепер взяти участь у виборах зможуть ще понад 1 млн виборців

Центральна виборча комісія (ЦВК) дозволила виборцям без прописки голосувати на виборах.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК.

За словами голови комісії Олега Діденка, таке рішення дозволить брати участь у виборах ще понад 1 млн виборців.

«Ухвалений сьогодні порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, - це черговий важливий крок для забезпечення виборчих прав громадян. У результаті прийняття цього документа понад мільйон виборців отримають фактичну можливість реалізувати своє виборче право», - сказав він.

Раніше за відсутності прописки заборонялося брати участь у будь-яких виборах, а тепер проголосувати можна буде і на загальнодержавних, і на місцевих виборах за місцем фактичного проживання.

Для цього необхідно буде звернутися із заявою до органу ведення Державного реєстру виборців в період між виборами або в перші п'ять днів виборчого процесу.

При цьому визначена за місцем фактичного проживання виборча адреса не можна буде змінена протягом півроку.

До цього ЦВК дозволила голосування на місцевих виборах за місцем фактичного проживання, а не реєстрації.

Правила для цього аналогічні вищенаведеним.

Обидва рішення набудуть чинності з 1 липня.

Раніше змінити місце голосування дозволялася тільки на виборах президента і для голосування за партії на виборах до Верховної Ради, в той час як такого права не було під час голосування за мажоритарного кандидата на парламентських виборах, а також на місцевих виборах.

З 1 липня брати участь у будь-яких виборах можна буде за місцем проживання, незалежно від адреси прописки або її наявності.

Як повідомляв «Главком», перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов запевнив, місцеві вибори пройдуть восени, якщо з боротьбою проти поширення коронавірусу буде все добре.

Тож чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня.

Водночас через потребу в коштах на боротьбу з поширенням коронавірусу парламент скоротив фінансування виборів у державному бюджеті на 2020 рік до 1 млрд гривень.

ЦВК просить Кабінет міністрів і Раду додатково виділити 1 млрд 264 млн гривень на проведення виборів 25 жовтня, з яких 1 млн гривень - для проведення проміжних виборів депутата парламенту в мажоритарному окрузі №208 (Чернігівська область), а 1 млрд 252 млн - для належної організації місцевих виборів.