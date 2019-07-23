ЦВК опрацювала 93% протоколів



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У Раду проходять п'ять партій

ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій

Центральна виборча комісія опрацювала 93% протоколів у загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.

Відповідні дані станом на 9 годину вівторка, 23 липня, оприлюднено на сайті ЦВК.

Так, ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій, обійшовши свого конкурента на 0,05%.

П’ятивідсотковий бар'єр, окрім вищезазначених політичних сил, долають ще три партії – «Слуга народу» (43,13%), «Опозиційна платформа - За життя» (13,05%) та «Голос» (5,85%).

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