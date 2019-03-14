ЦВК утворила 80 спеціальних виборчих дільниць на території військових частин



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Таким чином, на території Донецької області утворено 65 виборчих дільниць, на території Луганської області – 14 виборчих дільниць

ЦВК утворила у винятковому випадку 80 спеціальних виборчих дільниць на території військових частин (формувань) у межах Донецької, Луганської та Львівської областей на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба комісії.

Таким чином, на території Донецької області утворено 65 виборчих дільниць, на території Луганської області – 14 виборчих дільниць, на території Львівської області – 1 виборчу дільницю.

Також утворено дільничні виборчі комісії з виборів президента України вказаних спеціальних виборчих дільниць.

Окрім того, Комісія затвердила єдині кошториси видатків ОВК з виборів президента України 3 територіальних виборчих округів для підготовки та проведення чергових виборів президента України на загальну суму 13 млн 47 тис. 655 гривень.

Таким чином, станом на 14 березня 2019 року Комісія затвердила єдині кошториси видатків ОВК 195 територіальних виборчих округів для підготовки та проведення чергових виборів президента України.