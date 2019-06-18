Помічник Парасюка «агітував» на окрузі дитячими підгузками



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Парасюк підтвердив роздачу підгузків: були тільки добрі мотиви

Помічника народного депутата Володимира Парасюка запідозрили у прихованій агітації. Він роздавав дитячі підгузки на окрузі свого шефа.

Про це пишуть спостерігачі Опори.

На початку червня Віктор Пехник опублікував у спільноті «Жовква – моє місто» у соціальній мережі Facebook оголошення такого змісту:

«Всім привіт. Маю підгузки 5 розмір. Віддам безоплатно, хто потребує. Є 240 пачок».

Користувачі групи одразу почали цікавитися, як і де можна отримати підгузки. На що чоловік зазначив: «У п’ятницю, о 18:00 буду чекати всіх біля міської ради на парковці».

Відгуки з подякою за подарунки та світлини з дитячими засобами гігієни свідчать про те, що дехто з охочих ці презенти отримав.

На сайті Верховної Ради вказано, що Віктор Пехник є помічником на громадських засадах Володимира Парасюка, обраного у 2014 році народним депутатом у 122 виборчому окрузі (Жовківський та Яворівський райони).

«Це було суто ідея Віктора. Тільки добрі мотиви. Відношення до політики і виборів нема. Ще раз пояснюю, я нічого не знав. Мого прізвища там не звучало. Я йому сказав, що все, що залишилося нехай тихенько завезе в сиротинець у Львові», – у коментарі Опорі повідомив Володимир Парасюк.