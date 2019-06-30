Партія Саакашвілі піде на вибори під №22 - рішення ЦВК



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Партії, які вже вклались в рекламу своїх політсил під визначеними раніше в бюлетені номерами, можуть не хвилюватись

Центральна виборча комісія вирішила не проводити повторне жеребкування, а додати партію «Рух нових сил» у виборчий бюлетень під №22.

Про це повідомляє соратник Міхеїла Саакашвілі Давід Сакварелідзе.

«РНС МС (Рух нових сил Міхеїла Саакашілі) затвердили в бюлетені за номером 22. Пережеребкування не буде», - написав він в Facebook.

Нагадаємо, 29 червня Центральна виборча комісія ухвалила рішення про реєстрацію партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі на позачергових парламентських виборах 21 липня. Перед цим Верховний суд дозволив партії Саакашвілі йти на вибори.

Але перед цим, ще 26 червня. Центрвиборчком затвердив форму і текст виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, а також визначив номери партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені. Так. першим в списку став Опозиційний блок, а останнім, 21-м, - ВО «Свобода».

До цього списку додадуть №22 Рух нових сил

30 червня ЦВК зібралась на засідання, щоб вирішити, як вносити партію Саакашвілі у виборчий бюлетень. Якби проводилось повторне жеребкування, то партії отримали б інші номери. А деякі з політсил вже вклали гроші в рекламу своїх партій саме з вже визначеннями номером.

Як повідомляв «Главком», 23 червня Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (88 осіб) та одномандатних виборчих округах (11 осіб) на позачергових парламентських виборах.



