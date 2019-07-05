Вибори на межі зриву: Аграрна партія через суд зупинила друк бюлетенів



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ЦВК прийдеться провести нове жеребкування

У Центральній виборчій комісії повинні провести термінове засідання

Шостим апеляційним адміністративним судом задоволено частково позов Аграрної партії та зобов’язано ЦВК провести повторне жеребкування.

Підставою для звернення стала реєстрація кандидатів від партії «Руху нових сил Михаїла Саакашвілі» після проведення жеребкування та затвердження форми і змісту бюлетеня. Тобто, політсила була внесена в бюлетень без жеребкування.

Глава ЦВК вже заявила, що будуть оскаржувати це рішення суду.

Нагадаємо, 26 червня ЦВК провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування. В жеребкуванні тоді взяли участь 21 партія.

Потім 30 червня ЦВК на вимогу рішення Верховного суду додала у виборчий бюлетень позицію № 22 – Рух нових сил Михаїла Саакашвілі.

Аграрна партія вважає, що порушені вимоги закону в частині обов’язкового включення партій до бюлетеня лише за результатами жеребкування

Під зривом проведення виборів, тому що потужності поліграфкомбінату «Україна» дозволяють надрукувати всі бюлетені тільки за 22 дні. Бюлетені почали друкувати 2 липня, вже надруковано 5,2 млн штук.

Очікувана вартість виготовлення виборчих бюлетенів становить 281 млн 845 тис. 240 грн.

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