«Друкарські верстати не можуть виконати рішення суду щодо пережеребкування» – заступник глави ЦВК



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Від ЦВК вимагають провести повторне жеребкування

В ЦВК не зможуть надрукувати нові бюлетені, якщо так вирішить Верховний суд

Центральна виборча комісія буде подавати апеляцію на рішення адмінсуду щодо повторного жеребкування. Про це заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко.

«До того часу, поки рішення не набуло законної сили, його немає обов’язку виконувати. На апеляцію нам дано два дні. Центральна виборча комісія звичайно звернеться з апеляцією», - сказав Радченко в ефірі телеканалу «112.Україна».

Він запевнив, якщо Верховний суд вирішить, що шостий Апеляційний адміністративний суд був правий, то ЦВК виконає рішення суду, яке б воно не було.

«Однак друк виборчих бюлетенів – це певний технологічний цикл, і друкарські верстати не можуть виконати рішення суду за власним бажанням», - додав він.

Радченко навів такі цифри: за годину друкується 125 тис. бюлетенів, за добу – 2,8 млн. Однак це тільки друк, а ще треба пронумерувати бюлетені «високим друком» номером кожної виборчої дільниці.

«І от власне тут, проставлення номерів виборчих дільниць на бюлетенях, виробничі потужності не перевищують 7 млн в день», - наголосив заступник глави Центрвиборчкому.

На сьогодні вже надруковано 5,2 млн бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі (голосування за партії).

Нагадаємо, 4 липня шостий апеляційний адмінсуд задовольнив частково позов Аграрної партії та зобов’язав ЦВК провести повторне жеребкування. Причина такого рішення - включення партії Саакашвілі у виборчий бюлетень без жеребкування.

26 червня ЦВК провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування. В жеребкуванні тоді взяли участь 21 партія.

Потім 30 червня ЦВК на вимогу рішення Верховного суду додала у виборчий бюлетень позицію № 22 – Рух нових сил Михаїла Саакашвілі.

Під зривом проведення виборів, тому що потужності поліграфкомбінату «Україна» дозволяють надрукувати всі бюлетені тільки за 22 дні.

Очікувана вартість виготовлення виборчих бюлетенів становить 281 млн 845 тис. 240 грн.