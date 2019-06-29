Верховний суд дозволив партії Саакашвілі йти на вибори
29 червня «Рух нових сил» повторно подаватиме документи до ЦВК для реєстрації
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України не задовольнив позов Центральної виборчої комісії, яка відмовилась реєструвати на позачергових виборах до Ради кандидатів від партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі.
Про це повідомляє «Рбк-Україна».
Зазначається, що під час розгляду апеляційної скарги, яка розпочалась у п'ятницю 28 червня, а завершилась вже вночі 29 червня, суддя зазначила, що «постанова Центральної виборчої комісії від 23.06.2019 №1205 є протиправною та підлягає скасуванню».
«Апеляційну скаргу виборчої комісії залишити без задоволення», - зачитала суддя.
Після цього прихильники Саакашвілі в залі суду почали вигукувати: «Суду повага!».
Член ради партії «Рух нових сил» та колишній заступник генпрокурора України Давід Саквалерідзе на своїй сторінці у Facebook анонсував, що в суботу, 29 червня, політсила повторно подаватиме документи до ЦВК для реєстрації.
Як повідомляв «Главком», 23 червня Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (88 осіб) та одномандатних виборчих округах (11 осіб) на позачергових парламентських виборах.
У вівторок, 25 червня, ввечері суд дозволив партії Михайла Саакашвілі «Рух нових сил» брати участь у дострокових парламентських виборах.
26 червня голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу заявила, що комісія вважає свою позицію про відмову в реєстрації виборчих списків «Руху нових сил» законною і відстоюватиме ці рішення в судовому порядку.
Нагадаємо, раніше ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі.
До слова, 25 червня ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати.