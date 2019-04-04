ЦВК вже отримала 165 протоколів з «мокрими» печатками



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Фото: Укрінформ

Центрвиборчком прийняв протокол з поміткою «Уточнений» окружної виборчої комісії ТВО № 149

Центральна виборча комісія отримала оригінали протоколів про результати голосування на чергових виборах Президента України 31 березня ще від окружних виборчих комісій 54 територіальних виборчих округів.

«Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 54 територіальних виборчих округів», - ідеться в повідомленні.

Також ЦВК прийняла протокол з поміткою «Уточнений» окружної виборчої комісії ТВО № 149.

Таким чином, станом на 14:45 4 квітня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 165 територіальних виборчих округів.

Усього було утворено 199 округів без врахування закордонного виборчого округу. Функцію ОВК у закордонному окрузі виконує Центрвиборчком.

31 березня в Україні відбувся перший тур виборів Президента. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів. За даними ЦВК, явка становила 63,48%. Для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також понад 29,9 тис. дільничних виборчих комісій, серед яких - 79 спеціальних виборчих дільниць для голосування військовослужбовців на території військових частин (формувань) на Донбасі та одна - на Львівщині. За кордоном працювала 101 виборча дільниця.

Джерело: Укрінформ