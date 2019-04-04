«Будьте готові, що запитаю, чий Крим!». Притула хоче вести президентські дебати
-
Розсилка
«Можу попрацювати модератором на дебатах. На безоплатній основі», - написав у соцмережі шоумен Сергій Притула
Шоумен Сергій Притула повідомив, що може стати модератором під час дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.
Про це він написав у Facebook.
«Можу попрацювати модератором на дебатах. На безоплатній основі. Мій номер є у обох. Де НСК «Олімпійський» я знаю. Свистіть, якщо що. Будьте готові, що запитаю, чий Крим!» - зазначив шоумен.
Як відомо, 31 березня за Володимира Зеленського проголосували 30,24% (5 713 825 виборців), за Порошенка - 15,95% (3 014 523 виборців).
-
Зеленський Володимир Олександрович30.24%
-
Порошенко Петро Олексійович15.95%
-
Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
-
Бойко Юрій Анатолійович11.67%
-
Гриценко Анатолій Степанович6.91%
-
Смешко Ігор Петрович6.04%
-
Ляшко Олег Валерійович5.48%
-
Вілкул Олександр Юрійович4.15%
-
Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
-
Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
-
Шевченко Олександр Леонідович0.57%
-
Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
-
Балашов Геннадій Вікторович0.17%
-
Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
-
Безсмертний Роман Петрович0.14%
-
Бондар Віктор Васильович0.11%
-
Тарута Сергій Олексійович0.10%
-
Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
-
Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
-
Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
-
Богословська Інна Германівна0.09%
-
Петров Володимир Володимирович0.08%
-
Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
-
Каплін Сергій Миколайович0.08%
-
Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
-
Мороз Олександр Олександрович0.06%
-
Журавльов Василь Миколайович0.05%
-
Кривенко Віктор Миколайович0.04%
-
Кива Ілля Володимирович0.03%
-
Габер Микола Олександрович0.03%
-
Ващенко Олександр Михайлович0.03%
-
Данилюк Олександр Володимирович0.02%
-
Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
-
Соловйов Олександр Миколайович0.02%
-
Новак Андрій Яремович0.02%
-
Купрій Віталій Миколайович0.02%
-
Ригованов Руслан Олександрович0.02%
-
Насіров Роман Михайлович0.01%
-
Носенко Сергій Михайлович0.01%
Нагадаємо, напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».
Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.
У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні.
Петро Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським.
Суспільне телебачення має технічну можливість провести трансляцію з НСК «Олімпійський», але «слово за ЦВК».
Порошенко заявив, що «дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах», але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійський».