«Будьте готові, що запитаю, чий Крим!». Притула хоче вести президентські дебати



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31 березня за Володимира Зеленського проголосували 30,24% (5 713 825 виборців), за Порошенка - 15,95% (3 014 523 виборців)

«Можу попрацювати модератором на дебатах. На безоплатній основі», - написав у соцмережі шоумен Сергій Притула

Шоумен Сергій Притула повідомив, що може стати модератором під час дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

Про це він написав у Facebook.

«Можу попрацювати модератором на дебатах. На безоплатній основі. Мій номер є у обох. Де НСК «Олімпійський» я знаю. Свистіть, якщо що. Будьте готові, що запитаю, чий Крим!» - зазначив шоумен.

Як відомо, 31 березня за Володимира Зеленського проголосували 30,24% (5 713 825 виборців), за Порошенка - 15,95% (3 014 523 виборців).

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Нагадаємо, напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.

У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні.

Петро Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським.

Суспільне телебачення має технічну можливість провести трансляцію з НСК «Олімпійський», але «слово за ЦВК».

Порошенко заявив, що «дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах», але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійський».