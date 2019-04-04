Порошенко готовий оплатити половину оренди «Олімпійського» для дебатів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко відповів на заяву Володимира Зеленського щодо дебатів на стадіоні Архівне фото

Команда Порошенка розраховує на те, що іншу половину заплатить Зеленський і також «пояснить, звідки ці кошти надійшли до виборчого фонду»

Чинний президент України Петро Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським. Про це в четвер, 4 квітня, заявив представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

«Безумовно, готовий. У Петра Олексійовича найбільш прозорий виборчий фонд. Порошенко, безумовно, готовий взяти на себе половину витрат на оренду стадіону і пояснити походження цих грошей», - сказав він.

Медведєв додав, що команда Порошенка розраховує на те, що іншу половину заплатить Зеленський і також «пояснить, звідки ці кошти надійшли до виборчого фонду».

На питання, яким чином зможуть прийти глядачі на стадіон - чи повинні вони купувати квитки, чи можуть просто прийти всі бажаючі, Медведєв відповів:

«Як це може виглядати? Для цього треба фінальна згода і домовленість двох штабів, що такий формат дебатів буде. З точки зору здорового глузду - якщо взагалі дебати на стадіоні вкладаються в здоровий глузд, - то, напевно, має бути рівна присутність уболівальників».

«Чисто теоретично, я уявляю, що кандидати повинні оплатити оренду, виплатити квитки і, очевидно, роздати ці квитки своїм прихильникам та запросити їх на дебати», - сказав представник штабу Порошенка.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 1.18% бюлетенів

Раніше повідомлялося, що Порошенко покликав Зеленського завтра о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків.

Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.

У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні.

Петро Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським.

Суспільне телебачення має технічну можливість провести трансляцію з НСК «Олімпійський», але «слово за ЦВК».

Порошенко заявив, що «дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах», але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійський».

Читайте також статтю: #Задебати. Як Зеленського витягують з футляра





Джерело: Українська правда