У ЦВК пояснили, яка різниця між «шоу» на стадіоні та теледебатами



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Напередодні Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з Порошенком

«Дебати, про які говорять зараз два кандидати, це трішки не та стаття закону, тобто ідеться зараз про ті дебати, які регулюються як форма передвиборної агітації», - зазначив заступник голови ЦВК

Запропоновані кандидатами на пост президента дебати на НСК «Олімпійський» можуть бути формою передвиборчої агітації, а не визначеними Законом «Про вибори президента України» теледебатами.

Про це у коментарі Укрінформу сказав заступник голови Центральної виборчої комісії Євгеній Радченко.

«Те, про які дебати йдеться у постанові ЦВК, - це стаття 62 закону (Про вибори президента України - ред.). Дебати, про які говорять зараз два кандидати, це трішки не та стаття закону, тобто ідеться зараз про ті дебати, які регулюються як форма передвиборної агітації», - зазначив він.

Радченко підкреслив, що стаття 62 закону про вибори президента визначає процедуру і строки проведення передвибочих теледебатів, які проводяться на Суспільному телеканалі й оплачуються з державного бюджету.

Водночас він висловив думку, що, швидше за все, кандидати на пост глави держави, які говорять про дебати на стадіоні «Олімпійський», мають на увазі форму агітації, яка врегульована статтею 58 закону про вибори президента щодо «проведення публічних дебатів, дискусій, прес-конференцій». За словами Радченка, такі дебати мають оплачуватися з виборчих фондів кандидатів.

«Я не знаю, про що говорять кандидати, питайте у них, але, можливо, обидва кандидати погано читали закон. Є передвиборні теледебати, 62-га стаття закону, і постанова ЦВК стосується саме цього. Коли один кандидат іншого викликає на дебати, то очевидно, що йдеться про частину 1 п. 3 статті 58 закону. Оце різниця», - підкреслив заступник голови ЦВК.

Разом з тим Радченко нагадав, що до моменту прийняття ЦВК підсумкового протоколу про результати голосування 31 березня та оголошення повторного голосування (другого туру - ред.) агітація кандидатів на пост президента не дозволяється.

Як відомо, Центральна виборча комісія вранці 4 квітня порахувала усі 100% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня. За Володимира Зеленського проголосували 30,24% (5 713 825 виборців), за Порошенка - 15,95% (3 014 523 виборців).

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Напередодні кандидат у президент України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.

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Суспільне телебачення має технічну можливість провести трансляцію з НСК «Олімпійський», але «слово за ЦВК».

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