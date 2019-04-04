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    Суспільство

    ЦВК направила 15 протоколів на уточнення

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    4 квітня безперервне засідання ЦВК триває близько 5 годин - ЦВК направила 15 протоколів на уточнення
    4 квітня безперервне засідання ЦВК триває близько 5 годин

    Остаточні результати виборів президента будуть оголошені після того, як ЦВК прийме оригінали протоколів від усіх окружних виборчих комісій

    Центральна виборча комісія (ЦВК) направила 15 протоколів про результати президентських виборів в Україні 2019 на уточнення. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

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    Протягом безперервного засідання станом на 14:40 ЦВК направила на уточнення 15 протоколів, які приймалися від окружної виборчої комісії з мокрими печатками.

    «В цілому 15 протоколів направлено на уточнення», - повідомили в ЦВК, додавши, що окремі протоколи були спрямовані на уточнення до 5 квітня.

    Так, у четвер, 4 квітня безперервне засідання ЦВК триває близько 5 годин.

    Нагадаємо, раніше ЦВК зазначили, що на даний момент результати виборів є не остаточними. Остаточні результати будуть оголошені після того, як ЦВК прийме оригінали протоколів від усіх окружних виборчих комісій.

    Додамо, сьогодні ЦВК опрацювала 100% протоколів. Згідно з підрахунками, у Володимира Зеленського підтримка 30,24% виборців, у Петра Порошенка - 15,95%.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 1.18% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    За даними підрахунку 100% протоколів, Володимир Зеленський набирає 30,24% голосів - за нього проголосували 5 млн 713 тис. 825 чоловік. Далі йде Петро Порошенко з результатом 15,95% - за нього проголосували 3 млн 14 тис. 523 виборців. На третьому місці Юлія Тимошенко - 13,40% (2 млн 532 тис. 230 чоловік).

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