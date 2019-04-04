ЦВК направила 15 протоколів на уточнення
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Розсилка
Остаточні результати виборів президента будуть оголошені після того, як ЦВК прийме оригінали протоколів від усіх окружних виборчих комісій
Центральна виборча комісія (ЦВК) направила 15 протоколів про результати президентських виборів в Україні 2019 на уточнення. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Протягом безперервного засідання станом на 14:40 ЦВК направила на уточнення 15 протоколів, які приймалися від окружної виборчої комісії з мокрими печатками.
«В цілому 15 протоколів направлено на уточнення», - повідомили в ЦВК, додавши, що окремі протоколи були спрямовані на уточнення до 5 квітня.
Так, у четвер, 4 квітня безперервне засідання ЦВК триває близько 5 годин.
Нагадаємо, раніше ЦВК зазначили, що на даний момент результати виборів є не остаточними. Остаточні результати будуть оголошені після того, як ЦВК прийме оригінали протоколів від усіх окружних виборчих комісій.
Додамо, сьогодні ЦВК опрацювала 100% протоколів. Згідно з підрахунками, у Володимира Зеленського підтримка 30,24% виборців, у Петра Порошенка - 15,95%.
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
За даними підрахунку 100% протоколів, Володимир Зеленський набирає 30,24% голосів - за нього проголосували 5 млн 713 тис. 825 чоловік. Далі йде Петро Порошенко з результатом 15,95% - за нього проголосували 3 млн 14 тис. 523 виборців. На третьому місці Юлія Тимошенко - 13,40% (2 млн 532 тис. 230 чоловік).