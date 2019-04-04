ЦВК направила 15 протоколів на уточнення



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4 квітня безперервне засідання ЦВК триває близько 5 годин

Остаточні результати виборів президента будуть оголошені після того, як ЦВК прийме оригінали протоколів від усіх окружних виборчих комісій

Центральна виборча комісія (ЦВК) направила 15 протоколів про результати президентських виборів в Україні 2019 на уточнення. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Протягом безперервного засідання станом на 14:40 ЦВК направила на уточнення 15 протоколів, які приймалися від окружної виборчої комісії з мокрими печатками.

«В цілому 15 протоколів направлено на уточнення», - повідомили в ЦВК, додавши, що окремі протоколи були спрямовані на уточнення до 5 квітня.

Так, у четвер, 4 квітня безперервне засідання ЦВК триває близько 5 годин.

Нагадаємо, раніше ЦВК зазначили, що на даний момент результати виборів є не остаточними. Остаточні результати будуть оголошені після того, як ЦВК прийме оригінали протоколів від усіх окружних виборчих комісій.

Додамо, сьогодні ЦВК опрацювала 100% протоколів. Згідно з підрахунками, у Володимира Зеленського підтримка 30,24% виборців, у Петра Порошенка - 15,95%.

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За даними підрахунку 100% протоколів, Володимир Зеленський набирає 30,24% голосів - за нього проголосували 5 млн 713 тис. 825 чоловік. Далі йде Петро Порошенко з результатом 15,95% - за нього проголосували 3 млн 14 тис. 523 виборців. На третьому місці Юлія Тимошенко - 13,40% (2 млн 532 тис. 230 чоловік).