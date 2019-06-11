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    ЦВК зареєструвала вже 118 кандидатів у депутати Верховної Ради

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    ЦВК зареєструвала вже 118 кандидатів у депутати Верховної Ради

    11 червня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії

    Центральна виборча комісія сьогодні зареєструвала 23 кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради України. Про це повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.

    Комісія зареєструвала 23 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатний виборчий округ в порядку самовисування, в тому числі чинні нардепи Максим Микитась (206 округ) та Андрій Вадатурський (округ 130). 

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    Всього станом на 11 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 118 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в порядку самовисування - 111, висунутих політичними партіями - 7.

    Також нагадаємо, що російських довгострокових спостерігачів від ОБСЄ на виборах Ради не буде. Нагадаємо, за словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, на липневих виборах у Верховну раду очікується близько 850 спостерігачів від місії ОБСЄ. Зокрема, на виборах планується залучити 96 довгострокових і близько 750 короткострокових спостерігачів.

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