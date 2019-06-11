У «Народному фронті» вважають, що указ Зеленського про достроковий розпуск Ради порушує Конституцію



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Формування коаліції в листопаді 2014 року відповідало Конституції. З того моменту і до 17 травня 2019 року чисельність коаліції відповідала закону, - нардеп

Алексєєв заявив, що жодної підстави для дострокового розпуску Верховної Ради у президента не було

Указ президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання порушує Конституцію та не відповідає Основному закону.

Про це під час доповіді на засіданні Конституційного Суду України щодо розгляду законності указу про розпуск парламенту заявив народний депутат фракції «Народний фронт» Ігор Алексєєв, йдеться на партійному сайті.

«Сімдесят років тому було засновано Раду Європи. В її статуті закладені підвалини справжньої демократії: особисті та політичні свободи, верховенство права. Верховенство права – не віртуальна категорія, а поняття, наповнене практичним змістом. Воно і першим вказано серед засад діяльності Конституційного суду України. Глава Держави та гарант Конституції наділений повноваженнями. Серед них і право дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, згідно статті 90 Конституції», - зазначив парламентар.

Алексєєв додав, що Конституція визначає чіткі підстави, за яких президент може ухвалити відповідне рішення. Вони є виключними і не підлягають розширеному тлумаченню.

«Ось ці умови:

1. Протягом місяця у Верховній Раді не сформовано коаліцію;

2. Протягом 60 днів після відставки Кабінету міністрів не сформовано персональний склад уряду;

3. Протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Слід зазначити, що жодної з цих підстав на момент видання президентського указу про розпуск Верховної Ради не існувало. Конституційна підстава дострокового припинення повноважень парламенту, на яку посилається президент у своєму указі, передбачає наявність двох умов: юридичного факту припинення діяльності коаліції, та неспроможності ВРУ створити її протягом одного місяця», - акцентував Алексєєв.

Він також зазначив, що під час консультацій президента з головами парламентських фракцій та керівництвом Верховної Ради, президент припустив відсутність коаліції з 2016 року. Однак народний депутат зазначив, що формування коаліції в листопаді 2014 року відповідало Конституції. З того моменту і до 17 травня 2019 року чисельність коаліції відповідала закону і налічувала конституційну більшість складу парламенту.

«Конституційних підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання та призначення позачергових виборів не існувало. Навіть станом на сьогодні президент не має повноважень дострокового розпуску ВР. Він набуде їх тільки 17 червня, коли сплине місяць на формування коаліції. Але і в цей час мине шестимісячний термін, визначений в статті 90, коли президент може розпустити парламент. Таким чином, глава держави не може припинити повноваження Верховної Ради, а його указ не відповідає Конституції України», - підсумував Алексєєв.