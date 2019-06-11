Розпуск Ради Зеленським: Конституційний суд пішов на перерву



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Після перерви народні депутати, суб’єкти конституційного подання, матимуть змогу продовжити відповідати на запитання членів Конституційного суду

Конституційний суд України оголосив перерву у засіданні у справі щодо конституційності указу Президента про розпуск Верховної Ради, зупинивши виступ народних депутатів.

«У нас зараз перерва до 14 годин», - оголосила голова КСУ Наталя Шаптала.

За її словами, після перерви народні депутати, суб’єкти конституційного подання, матимуть змогу продовжити відповідати на запитання членів Конституційного суду.

Також після перерви має виступити представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Анатолій Селіванов.

Нагадаємо, Велика палата Конституційного суду України на пленарному засіданні 11 червня у формі усного провадження розпочала розгляд справи за конституційним поданням 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» на 21 липня.

Президент Володимир Зеленський виступив на початку засідання Конституційного суду і відразу ж покинув його.

Як відомо, позачергові вибори до Верховної Ради були призначені за ініціативи президента на 21 липня. На консультаціях з лідерами фракцій головним аргументом для розпуску Верховної Ради Зеленський назвав дуже низьку довіру громадян до цієї інституції – 4%. Юридична ж підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду.

Джерело: УНН