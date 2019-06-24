В першій сотні списку «Слуги народу» з’явились кандидати, яких не оголошували на з’їзді



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Ольгу Кавун не оголошували в першій сотні на з’їзді

Керівництво партії «Слуга народу» вирішило змінити виборчий список, оголошений на офіційному з’їзді

В кінцевому списку «Слуги народу» з’явилась кандидат в депутати, котру не заявили на з’їзді.

В опублікованому 13 червня виборчому списку партії «Слуга народу» на 78-му місці з’явилась Ольга Кавун, якої не було в списку, затвердженому на з’їзді політсили 9 червня.

Нагадаємо, на з’їзді була така черговість в списку: ... 79. Євген Брагар, 80. Віталій Безгін, 81. Вадим Гутцайт, 82. Олександр Салійчук, 83. Роман Карбаджак, 84. Елла Рєпіна...

Так виглядав список, затверджений з’їздом партії

Після цього з першої сотні виключили сімох кандидатів. Серед них – Гутцайт і Карбаджак.

А вже 13 червня в обхід з’їзду на 78-му місці з’явилась одеситка Кавун Ольга Олександрівна, котру не було заявлено в першій сотні кандидатів. Можна припустити, що її прізвище було оголошено у другій сотні, котру на з’їзді не оприлюднували. Але з вилученням сімох кандидатів з першої сотні черговість усіх позосталих зберігалась, і тільки чомусь Ольга Кавун та керівник «Київпроекту» Вадим Струневич (№40) виявились перед Лізою Богуцькою, яка була під №100.

При цьому черговість кандидатів в списку не змінювалась, помінялись тільки номери.

В кінцевому списку з’явилась Ольга Кавун

Тепер список виглядає так: ...76. Євген Брагар, 77. Віталій Безгін, 78. Ольга Кавун, 79. Олександр Салійчук, 80. Елла Рєпіна...

Про Ольгу Кавун відомо, що є власницею та керівницею меблевої фабрики «Feronia», співвласницею салону краси G.bar French в Одесі. Вона навчалась в Києво-Могилянській бізнес-школі. Закінчила Донецький Національний Університет ім.В.Стуса за спеціальністю «міжнародна економіка» та Одеський національний університет ім.Мечникова за фахом «маркетинг».

Її чоловік – Дмитро Кавун, одеський прокурор. Як повідомляють місцеві ЗМІ, в 27 років він вже займав посаду прокурора м. Южне. А через три роки, у 2011-му, він вже заступник прокурора Одеської обл. ЗМІ пов’язують його з Артемом Пшонкою, сином колишнього генпрокурора.

За даними ЗМІ, напочатку 2019 року Ольга та її чоловік Дмитро Кавун проспонсорували партію народного депутата Євгена Мураєва «Наші» на 234 тисячі гривень.

Як повідомлялось, ЦВК не зареєстрував список партії Михеїла Саакашвілі тільки тому, що з’їзд 10 червня відбувся з порушеннями.

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