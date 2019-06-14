«Слуги народу»: другий ешелон. Досьє на кандидатів вибори

Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Друга сотня списку партії Зеленського

Партія «Слуга народу» наприкінці цього тижня представила другу сотню свого списку кандидатів у депутати. Як і у першій половині, серед висуванців під №101-201 є чимало людей, про яких у відкритих джерелах інформації не знайти. Вже це мало б насторожити виборця, адже поточні рейтинги дозволяють партії Зеленського провести до Ради до 130 депутатів лише за списком. У разі ж якщо частина з них підуть згодом у виконавчу владу, то перелік кандидатів, які отримають мандат може бути значно довшим.

Втім, серед тих, хто більш-менш відомий, чимало юристів, економістів, а також перспективної молоді, яка вже пробувала свої сили у виконавчій владі чи у сфері політтехнології.

Артем Кунаєв

У мережі є інформація про двох людей із таким іменем, прізвищем і по-батькові (Юрійович). Перший - аспірант кафедри менеджменту Запорізького національного технічного університету. Другий - підприємець з Дніпра, власник двох компаній, які займаються здачею нерухомості в оренду. Втім, можливо, це одна і та сама людина: у Кунаева з Дніпра є прописка у Запоріжжі.

Дмитро Припутень

Юрист із Запоріжжя, доктор наук у галузі права. Докторську захистив у Запорізькому національному університеті.

Максим Павлюк

Заступник військового прокурора Дарницького гарнізону. Відповідно до декларації, у його власності - квартира в Києві і три земельні ділянки в селі Черняхів (Житомирщина), а також «Мерседес» 2013 року і «Тойоті Камрі» 2017 року випуску.

Василь Мокан

34 роки. Народився у Косові на Івано-Франківщині, нині проживає у Києві. Помічник (за строковим трудовим договором) народного депутата від Блоку Петра Порошенка Артура Палатного. Разом із головою партії Дмитром Разумковим є засновником ТОВ «Українська політконсалтингова група».

Роксолана Підласа

26 років. Народилась у Черкасах, проживає у Києві. Радниця міністра економіки. З грудня минулого року виконує функції речниці міністерства. Опікується Національною програмою стажувань в центральних органах виконавчої влади. У 2014 році стажувалась в Представництві Європейського Союзу в Україні, після того рік працювала в Американській торговельній палаті в Україні. У 2015-му була учасником програми Державного департаменту США International Visitor Leadership Program.

Богдан Торохтій

Керівник приватного підприємства «Центр комплексної безпеки», що надає охоронні послуги. У 2006 пройшов за списками партії «Пори» до Кіровоградської міської ради.

Оксана Дмитрієва

Повна тезка Дмитрієвої Оксани Олександрівни є начальником управління податків і зборів Державної фіскальної служби у Хмельницькій області.

Шол Маргарита Віталіївна

Довірена особа Володимира Зеленського на президентських виборах у 58-му виборчому окрузі -приморська частина Маріуполя. Місцеві ЗМІ писали, під час виборів з Шол стався трапився конфуз: «Маргарита Шол не змогла вчасно внести подання на членів окружкомів, можливо, через те, що терміни дуже обмежені, і 8 квітня був останній день, коли потрібно було ці представлення внести у ЦВК. Маріуполь виявився єдиним містом, де Центральна виборча комісія була змушена додавати відсутніх членів окружкомів за поданням голови ЦВК».

Андрій Костін

46-річний юрист з Одеси. Один зі співвласників адвокатської компанії «Право». Викладає конституційне право; бюджетне, податкове, митне право та Європейську конвенцію з прав людини на курсах для юристів, які готуються складати адвокатський іспит, що діють при Одеській обласній колегії адвокатів. Також є заступником голови Ради адвокатів Одеської області.

Руслан Горбенко

Ексдепутат Луганської міськради від Партії регіонів, співвласник компанії «Iнтершина UA», яка в 2017 році поставила Міноборони шин майже на 60 млн грн.

Андрій Жупанін

Столичний юрист, кінцевий бенефіціарний власник двох компаній: ТОВ «Перші київські послуги» (діяльність у сфері права) і ТОВ «Оушен юей» (надання інформаційних послуг, комп’ютерне програмування). Працює в міжнародній юридичній компанії DLA Piper.

Ростислав Тістик

26 років, львівянин. Під час передвиборчих перегонів – представник ЗеКоманди у Львові. Син ексдепутата Львівської міськради від партії «Свобода» Ярослава Тістика. Його дядько, Володимир Тістик, представляв партію в Львівській обраді.

Родичі кандидата у нардепи – батько та дядько – мають бізнес інтереси у галузі нерухомості, громадського харчування та торгівлі. Замішані в історіях з незаконним будівництвом і відчуженням землі.

Євгенія Кравчук

Помічниця на громадських засадах нардепа Ірини Констанкевич (обрана на мажоритарці, від партії «Укроп»), перед тим - помічниця Сергія Тігіпка (парламент 7-го скликання). Журналістка, кінопродюсерка та сценаристка. Очолювала медіаслужби кількох українських партій, входила до організаційного комітету Одеського міжнародного кінофестивалю. Очільниця пресофісу «Слуги народу», раніше була головою пресслужби «Укропу».

Неллі Яковлева

Ще один партнер Дмитри Разумкова у «Українській політконсалтинговій групі» (як і Василь Мокан). Кандидат політичних наук, тема дисертації: «Пропаганда як складова політичної комунікації». Викладає у Київському політехнічному інституті на факультеті соціології.

Сергій Гривко

Член громадської ради при Чернігівській облдержадміністрації. Представник місцевої громадської організації «Добровольці». У 2015-му балотувався до Чернігівської міськради від партії «Наш край».

Петро Павловський

Повний тезка Петра Івановича Павловського є засновником фонду «Джерело надії» - благодійної організації, що зареєстрована в Києві на вулиці Щекавицькій 2/8. Цікаво, що за тією ж адресою розташована баптистська церква «Дім Євангелія».

Ірина Аллахвердієва

У Facebook така людина описала свій рід занять так: директор філії австрійської страхової компанії Uniqa в Миколаєві. За даними ЗМІ, саме ця Ірина Аллахвердієва і потрапила в список Зеленського.

Олена Вінтоняк

Засновниця громадської організації «Громадський актив Івано-Франківська». Перераховувала 13 тис. грн у виборчий фонд Володимира Зеленського.

Юрій Заславський

Директор компанії «Маркус ЛТД». В 2010-му балотувався до Хмельницької міськради від «Народної партії», а в 2015 році балотувався від партії «Поруч».

Андрій Задорожний

Керівник юридичної фірми «Проксен». Навчався в Київському інституті міжнародних відносин (КНУ ім. Тараса Шевченка).

Остап Шипайло

Директор компанії «КарпатБуд Девелопмент».

Іван Шинкаренко

Повний тезка Івана Анатолійовича Шинкаренка - директор двох ТОВ: «Духм'яна Пiч» і «Флауер Сервіс».

Ольга Совгиря

Експрессекретарка народного депутата Степана Кубіва.

Володимир Крейденко

Політик, кандидат наук з держуправління Національної академії державного управління при президентові України. Засновник і глава політичної партії «Республіканці».

Тарас Тарасенко

44-річний засновник юридичної компанії «СТС». Ця фірма обслуговує такі компанії як «Укрбуд» і «Київський ювелірний завод».

Микола Сольский

Повний тезка Миколи Тарасовича Сольського - співзасновник юридичної компанії «Сольський і партнери».

Павло Фролов

Повний тезка Фролова Павла Євгеновича - відомий віце-президент Асоціації політичних психологів України. Він же - кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології Академії педагогічних наук.

Михайло Новиков

Власник компанії «Новіков та партнери», заслужений юрист України, суддя у відставці.

Вікторія Подгорна

Помічниця на громадських засадах народного депутата 4-5 скликань Миколи Катеринчука та Наталії Королевської (на той момент БЮТ, 2008 р.). Засновниця і лідер Платформи міських інновацій. Позиціонує себе так: кандидат філософських наук, політичний консультант, експерт з питань стратегічного розвитку міст, інновацій та смарт сіті.

Вікторівна Хоменко

Повна тезка Олена Вікторівни Хоменко – член експертної групи в Міносвіти.

Анатолій Остапенко

Немає інформації.

Тетяна Циба

Прессекретарка «Слуги народу», помічниця народного депутата Валерія Осадчого (4 скликання, партія «Наша Україна»), помічниця народного депутата Олександра Клименка (6 скликання, партія «Наша Україна»). З 2014 була прессекретарем патронатної служби МОЗ. У 2015-му балотувалася до Київської міської ради від «Укропу» по мажоритарці. Раніше була також прессекретаркою Марії Максакової – російської оперної співачки, вдови російського депутата Дениса Вороненкова.

Іван Калаур

Доктор юридичних наук, викладач Тернопільського національного економічного університету, де працював і нинішній представник Володимира Зеленського в Раді - Руслан Стефанчук. Можна припустити, що він і залучив Калаура в «ЗеКоманду».

Юлія Гришина

Кандидатка на посаду судді Касаційного цивільного суду в складі Верховного суду, однак не пройшла конкурс. Її чоловік, Ігор Гришин, працював слідчим в 17-му главку Генпрокуратури, де розслідував справу Курченко. Влітку 2016 року його звинуватили в отриманні хабара від працівника СБУ в розмірі $20 тис. Пізніше справу була зам'ята, а гроші - повернуті власникам.

Ольга Руденко

Немає інформації.

Олександр Копиленко

Правознавець, , заслужений юрист України. Член ЦВК з 2010 по 2014 роки. У 1983-1990 роках працював в Інституті держави і права ім. Корецького НАН України. З 2004 року - член української національної групи Постійної Палати Міжнародного Третейського Суду (Гаага). У 2010-му нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

Сергій Манзій

Повний тезка Сергія Володимировича Манзія - заступник начальника загону в управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Олександр Санченко

Повний тезка Санченко Олександра Вадимовича - піарник, фахівець GR-комунікацій фестивалю Atlas Weekend.

Денис Маслов

Суддя у відставці. У травні минулого року пішов у відставку з посади судді Дніпропетровського районного суду в місті Дніпродзержинськ.

Антон Швачко

Немає інформації.

Сергій Кострійчук

Засновник громадської організації «Слуга народу».

Олександр Божков

Виконавчий продюсер студії «Квартал 95».

Артем Михайлюк

Керівник проектів e-commerce в різних сферах. CEO медсервісу Helsi.me.

Олександр Васюк

Координатор юристів команди Зеленського, виконавчий директор Асоціації розвитку суддівського самоврядування України.

Дмитро Єрмоленко

Повний тезка Єрмоленка Дмитра Юрійовича - бізнесмен, девелопер елітного житла в Україні, працює на ринку fashion-ритейлу - власник компанії Maratex, що представляла в Україні та Росії такі торгові марки, як Esprit, River Island, Aldo, Hugo Boss, Palmers, Cortefiel, Pedro del Hierro.

Валентина Короленко

Повна тезка Короленко Валентини Юріївни - це співробітниця Дніпропетровської митниці, головний держінспектор відділу митного оформлення митного поста «Кривий Ріг».

Наталя Лактіонова

Немає інформації.

Микола Тарарін

Партнер юридичної фірми «Гелон». Власник цієї компанії - Сергій Іонушас, № 39 у списку партії співпрацював зі Студією «Квартал 95», був представником Зеленського при реєстрації торгових знаків.

Інна Сверба

Немає інформації.

Сергій Мельник

У мережі є дані про двох повних тезок Мельника Сергія Васильовича. Перший - заступник начальника управління Нацполіції в Хмельницькій області та командир спецроти «Богдан», не зміг пройти переатестацію в 2016 році. Другий - директор кількох компаній групи «Приват». Нардеп від БПП Володимир Ар'єв стверджував, що за допомогою кіпрської компанії Godfrey Consulting Limited, зареєстрованої на Мельника, з Приватбанку вивели на рахунки «Кварталу 95» $41 млн.

У мережі є інформація, що ця людина - помічник колишнього нардепа і ексзаступника глави МВС Миколи Величковича

Юлія Палійчук

Дизайнерка, власниця бренду Paliychuk. Раніше працювала парламентським журналістом, також працювала в прес-службі народних депутатів Павла Жебрівського, Олега Ляшка. Чоловік - політолог Юрій Палійчук, співпрацює з Віктором Балогою.

Дмитро Слинько

Слинько Дмитро Михайлович - журналіст, співробітник «UA: Перший», редактор культурологічних програм, співпрацював з журналом «Фокус».

Володимир Тригуб

Повний тезка Тригуба Володимира Володимировича - підприємець з Київської області. У мережі є інформація, що ця людина - помічник нардепа «Народного фронту» Миколи Мартиненка.

Роман Кравець

Немає інформації.

Богдан Козуб

Немає інформації.

Сергій Москаленко

Немає інформації.

Сергій Карабута

На сайті НАЗК є декларація повного тезки Карабути Сергія Олександровича – пожежника з Миколаївщини

Тетяна Перепічай

Немає інформації.

Юрій Федоренко

У мережі є інформація про двох повних тезок Федоренка Юрія Сергійовича - юриста з Донецька і засновника студії з виробництва фільмів – «Крупний план».

Оксана Кваша

Доцент кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України.

Олеся Отраднова

Заступник декана юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Олена Київець

Доктор юридичних наук, професор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. У мережі є інформація, що ця людина - помічник нардепа Олега Кулинича.

Олександра Кармаза

У мережі є інформація, що ця людина - помічник нардепа 4-го скликання Григорія Омельченка.

Богдан Моркляник

44-річний громадський діяч, вчений, професор кафедри опору матеріалів і будівельної механіки Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка». З 2018 року член Національного агентства із забезпечення якості освіти. Є автором більше 50 наукових праць, монографій та посібників, а також має низку нагород та відзнак.

Юрій Баланюк

Громадський діяч, був помічником народного депутата Степана Кубіва, як і вище згадана Ольга Совгиря. Заступник директора в Національному офісі інтелектуальної власності.

Вікторія Рєзнікова

Доктор юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заступниця головного редактора юридичного журналу «Право України».

Олена Слободян

На сайті НАЗК є декларація повної тезки Слободян Олени Миколаївни - завідувачка зоологічної лабораторії Карпатського національного природного парку.

Андрій Місяць

Адвокат, заступник голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Дмитро Видолоб

Згідно з декларацією на сайті НАЗК, це - генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих (Міністерство освіти і науки України). У мережі є інформація, що він - помічник нардепа Оксани Продан.

Христина Каліна

Немає інформації.

Анастасія Рагімова

Кандидат політичних наук, власниця власного бутіку, а також медіахолдингу People IN. Її чоловік Насіб Рагімов неодноразово мав проблеми з законом – в 2017 році його затримували в аеропорту «Бориспіль», інкримінуючи йому приховування від досудового розслідування. Крім того, Рагімова затримували в 1999 році, а в 2003 році притягали до відповідальності за двома статтями кримінального кодексу.

Христина Фьодорова

Немає інформації.

Елізабет Ананян

Немає інформації.

Катерина Бондаренко

На сайті НАЗК є декларація повної тезки Бондаренко Катерина Андріївни - співробітниці КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Cвятошинського району».

Катерина Романюк

На сайті НАЗК є декларація повної тезки Романюк Катерини Олександрівни - співробітниці Міністерства інфраструктури України (головний спеціаліст).

Антоніна Федосова

Немає інформації.

Олексій Єськов

Повний тезка Олексія Олексійовича Єськова є керівником харківського Digma Business Group, до якої входять продуктові супермаркети «Дігма», тютюнові павільйони «Аттика» і виробниче підприємство Greenstep.

Віталій Вітікач

Був довіреною особою Володимира Зеленського на президентських виборах.

Юрій Капустянський

Також був довіреною особою Зеленського на президентських виборах. Є керівником сервісного центру «Полетехніка-Сервіс», що здійснює ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

Ігор Хомич

Повний тезка Хомича Ігоря Васильовича є керівником «СВ Трансгаз», що займається роздрібною торгівлею пальним на Рівненщині.

Володимир Фурман

Адвокат у компанії «Артіус», спеціалізація: адміністративні та кримінальні правопорушення.

Денис Корольов

Повний тезка Корольова Дениса Сергійовича є керівником корпорації «Деталь вагон груп», яка займається капітальним ремонтом вантажних і пасажирських залізничних вагонів.

Станіслав Масевич

Директор інвестиційно консалтингової компанії IPU Renewable Energy. Є помічником народного депутата Олександра Домбровського, першого заступника глави Комитета парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки.

Артур Черевань

Повний колега Череваня Артура Леонідовича Людина є засновником охоронної фірми «Агентство безпеки «Сварог» з міста Дніпро. Серед засновників цієї фірми значиться також діючий старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області.

Ще один повний тезка Череваня обіймав посаду головного спеціаліста у Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Київ.

Надія Тереба

Немає інформації.

Ірина Литвиненко

У відкритих джерелах є інформація про двох людей з ім’ям Ірина Сергіївна Литвиненко. Одна з них є кандидатом психологічних наук з Одеси. Інша є начальником відділу «Сновске бюро правової допомоги» Менського району на Чернігівщині.

Діана Москаленко

Відома Instagram блогерка Діана Москаленко. Серед досягнень – сертифікований блогер України. Сторінка насичена фотографіями у нижній білизні, у купальниках та різних комплектах одягу. На її сторінці також розміщене фото Володимира та Олени Зеленських із підписом: «Щасливий історичний день!».

Олена Тєтєрєва

Немає інформації.

Катерина Яременко

Повна тезка Яременко Катерини Сергіївни брала участь в конкурсі на посаду детектива НАБУ.

Марія Вдовенко

Немає інформації.

Сергій Дискант

Засновник компанії «Віп Тел».

Юрій Бевзан

Громадський діяч, представник громадської організації «За Європейське місто».

Марина Сіпко

Немає інформації.

Марина Бельска

Немає інформації.

Павло Майбородюк

Повний тезка Майбородюка Павла Вікторовича – приватний підприємець з Київщини, займається будівництвом.

Юрій Опімах

Повний тезка Опімаха Юрія Віталійовича – співвласник ТОВ «Сапфір лото».

Євген Ковальчук

Немає інформації.

Сергій Грибков

Немає інформації.

Дмитро Мосійчук

Немає інформації.

Едуард Чізмар

Немає інформації.

Наталія Сокирчук, Михайло Глуховський, «Главком»