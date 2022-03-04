Росія атакує Україну забороненою міжнародними договорами зброєю: заява США

«У нас є докази, що були використані касетні бомби»

«Є широкий спектр інформації, що також є наміри використати інші типи озброєнь»

Сполучені Штати звинувачують Росію у використанні касетних бомб проти цивільного населення в Україні і вбачають у Москви намір використати інші види забороненої міжнародними договорами зброї. Про це на Youtube-каналі радіостанції «Ехо Москви» 3 березня заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд.

«Ми стурбовані через використання Росією касетних бомб у районах, де живуть мирні люди. При цьому також використовуються бомби CBW (очевидно, абревіатура розшифровується як Chemical and Biological Weapons, тобто «хімічна і біологічна зброя» – ред.)».

На уточнювальне запитання, чи мають США докази про використання Росією забороненої зброї в Україні, Нуланд відповіла: «У нас є докази, що були використані касетні бомби, є широкий спектр інформації, що також є наміри використати інші типи озброєнь».

Генеральний штаб Збройних сил України 4 березня розповів, що для подавлення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі відмічено залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття забезпечували винищувачі Су-30СМ.

Глави зовнішньополітичних відомств країн G7 у п’ятницю, 4 березня, проведуть обговорення ситуації в Україні, а також скоординують кроки у відповідь на російську агресію. За інформацією Держдепартаменту США, зустріч відбудеться о 14 годині за Києвом.