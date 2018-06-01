Данилюк лякає нардепів обвалом гривні

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Гривня обвалиться в разі неотримання траншу МВФ, вважає Данилюк

Данилюк заявляє, що в разі неприйняття закону про антикорупційний суд в Україні обвалиться гривня і злетять ціни

Глава Мінфіну Олександр Данилюк розіслав народним депутатам лист, у якому закликає негайно прийняти закон про антикорупційний суд, щоб розблокувати фінансування від МВФ.

Копію листа опублікувала Українська правда.

Данилюк просить нардепів відкласти в сторону всі існуючі політичні суперечки і прийняти рішення історичної важливості.

«Нагадую, що затверджений парламентом Державний бюджет на 2018 рік базувався на припущенні, що Україна успішно реалізує програму співпраці з Міжнародним валютним фондом. Це передбачає, у тому числі, створення Вищого антикорупційного суду. Критично важливим є голосування за закон в узгодженій з нашими міжнародними партнерами редакції», - пояснює міністр.

Він попереджає, що якщо Верховна Рада не ухвалить такого рішення, країну очікують серйозні фінансові і політичні наслідки.

Данилюк нагадує, що невиконання програми МВФ позбавляє Україну можливості отримати кредити на фінансування держбюджету і довіри іноземних інвесторів. І це, за словами міністра, на тлі того, що протягом наступних п'яти років Україні необхідно виплатити за зовнішніми боргами понад 23 млрд доларів.

«У разі зриву програми витрати бюджету 2018 року мають бути скорочені на суму близько 4 млрд доларів. Для стабілізації ситуації держава буде змушена витрачати свої золотовалютні резерви, що призведе до девальвації гривні і стрибка інфляції», - зазначає він.

Головний фінансист країни прогнозує, що подібний сценарій є загрозою національній безпеці країни і відкине державу в розвитку на роки назад.