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    Данія хоче побудувати гігантські штучні острови

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    Данія хоче побудувати гігантські штучні острови - Данія хоче побудувати гігантські штучні острови
    Данія хоче побудувати гігантські штучні острови
    Фото: Reuters

    Острови побудують в Північному і Балтійському морях

    Данія зібралася побудувати два гігантських штучних острова і розмістити на них вітрові електростанції в рамках своєї програми щодо боротьби зі змінами клімату.

    Про це пише Handelsblatt з посиланням на кліматичний план королівства.

    Острови побудують в Північному і Балтійському морях.

    За словами міністра з питань клімату, енергетики та будівництва Данії Дана Йоргенсена (Dan Jørgensen), вартість проекту в мільярдах датських крон буде тризначною. Зараз 100 мільярдів крон відповідають 14,7 мільярда доларів.

    За задумом датської влади, проект буде фінансуватися за рахунок коштів приватних інвесторів. Якщо державі і доведеться вкластися в будівництво енергетичних островів, то його частка буде мінімальною.

    За даними міністерства клімату королівства, острови будуть генерувати енергію у два гігавата кожен. Це більше, ніж сукупне споживання електрики всіма датськими домогосподарствами в даний час. В уряді країни заявили, що надлишок енергії можна буде експортувати в інші європейські країни.

    Данія ставить перед собою амбітні кліматичні цілі: до 2030 року скоротити кількість викидів вуглекислого газу на 70 відсотків в порівнянні з рівнем 1990 року.

    Копенгаген інвестує значні кошти в розвиток зелених технологій для модернізації промислового сектора. Особлива увага також приділяється сортуванню і переробці сміття. 

    будівництво електроенергія Данія
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