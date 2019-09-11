ДБР масово вилучає справи суддів, які отримували винагороди після закінчення суддівських повноважень



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Виїмка документів відбувається у рамках кримінального провадження за факами можливого втручання колишнім президентом в діяльність судів України

Державне бюро розслідувань отримало тимчасовий доступ до документів низки судів загальної юрисдикції України з метою перевірки розміру нарахованої та виплаченої винагороди суддям, у яких закінчились повноваження.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвали Печерського райсуду, датовані 2 вересням.

Зокрема, доступ наданий до документів (накази, розпорядження, табелі обліку робочого часу, відомості) 23 суддів Кіровоградської області, 35 суддів Київської області, 19 суддів Івано-Франківської області, 15 суддів Закарпатської області, 41 судді в місті Києві, 14 суддів Чернігівської області, 42 суддів Львівської області, 45 суддів Донецькій області, 14 суддів Тернопільської області, 28 суддів Одеської області, 14 суддів Луганської області, 17 суддів Сумської області, 68 суддів Дніпропетровської області, 24 суддів Миколаївської області, 15 суддів Волинської області, 8 суддів Херсонської області, 26 суддів Полтавської області, 25 суддів Хмельницької області, 45 суддів Харківської області, 29 суддів Житомирської області, 39 суддів Запорізької області, 16 суддів Рівненської області і 39 суддів Вінницької області.

Виїмка документів відбувається у рамках кримінального провадження за фактами можливого вчинення колишнім президентом України Петром Порошенком та іншими службовими особами, які займають особливо відповідальне становище в органах державної влади, зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів судів України шляхом несвоєчасного призначення їх на посади, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати коштів з державного бюджету на виплату їм заробітної плати.

За даними досудового розслідування, в порушення вимог ст. 80 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» експрезидент тривалий час не виносив укази про призначення окремих суддів на посади безстроково.

Крім того, зазначене кримінальне правопорушення призвело до ускладнення доступу до правосуддя, зниження його оперативності та якості, підриву авторитету судової влади, впливу на незалежність судової влади.

Також в матеріалах клопотання зазначено, що, відповідно до листа Державної судової адміністрації України № 10-19688/19 від 1 серпня 2019 року, загальна сума суддівської винагороди, сплаченої суддям, у яких закінчились повноваження становить 387 млн 957 тис. 445 грн.