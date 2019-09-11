НАБУ завело справу на Порошенка та Клімкіна



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Павло Клімкін і Петро Порошенко

Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо Порошенка і Клімкіна

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження щодо п'ятого президента України Петра Порошенка та колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Про це пресслужба НАБУ повідомила у відповідь на запит ЗМі.

У пресслужбі нагадали, що суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо Порошенка і Клімкіна.

«У зв'язку з вищевикладеним детектив Національного бюро 23.08.2019 вніс відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі вищезазначеної ухвали Солом’янського районного суду м. Києва», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що крім НАБУ, справи, де фігурує Петро Порошенко розслідує і Державне бюро розслідувань. Зараз ДБР розслідує 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує ім'я п'ятого президента України. Зокрема, бюро відкрило справу за фактом можливого вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні.

У зв'язку з цим, Порошенка чи не щотижня викликають на допит. Зазначимо, що 10 вересня Порошенко вкотре не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань. Адвокат п’ятого президента дав пояснення щодо таких дій та зауважив, що Порошенка викликають не заради показань, а «виключно заради ганебних провокацій, що кожного разу проросійські угруповування організують на вулиці Петлюри перед входом до ДБР».