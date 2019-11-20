«Прорив Труби»: «слуги народу» перейнялися питанням нацбезпеки



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У «Слузі народу» не поспішають критикувати Романа Трубу

Нардеп Монастирський переконаний, що ситуація, яка склалася навколо ДБР може становити «загрозу національній безпеці»

Розмови про те, що парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності має відреагувати на скандал із прослуховуванням розмов голови Держбюро розслідувань Романа Труби – завчасні. Про це в коментарі «Главкому» сказав голова комітету з питань правоохоронної діяльності, нардеп від «Слуги народу» Денис Монастирський.

«Я думаю, спершу правоохоронні органи мають встановити достовірність цих записів. Лише після цього комітет може якось відреагувати», - сказав він у коментарі «Главкому» і додав, що правоохоронці мають самостійно за повідомленням преси відкрити кримінальне провадження і розслідувати.

Крім того, Монастирський переконаний, що ситуація, яка склалася навколо ДБР може становити «загрозу національній безпеці», однак… не тим, що глава Офіса президента Андрій Богдан, якщо вірити оприлюдненим записам, фактично у ручному режимі керує правоохоронним органом, а зовсім іншим: «Абсолютно неприпустимо, коли керівника правоохоронного органу можна отак просто прослуховувати. Ми розуміємо, що у разі, якщо це правда, то на плівках може бути зафіксована і інформація, що становить таємницю досудового розслідування, і факти, що становлять таємницю діяльності ДБР».

У «Слузі народу» вважають небезпечним не зв'язок Труби з Богданом, а сам факт прослуховування розмов глави Держбюро розслідувань

Нагадаємо, 19 листопада з’ясувалось, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба узгоджує свої дії із керівником Офісу президента Андрієм Богданом. Інформація підтверждувалась записом телефонної розмови Труби із людиною, яку він називає «Андрій Йосипович». Першоджерело – телеграм канал «Трубу прорвало», на якому ця розмова і була опублікована.

Епізод відбувся 17 липня цього року. Так, на аудіо чути, як Труба просить помічницю вийти з його кабінету, а через кілька секунд телефонує людині, яку називає «Андрієм Йосиповичем». Під час розмови Труба звітує про свій ранковий брифінг щодо виклику на допит Порошенка, який на нього так і не з'явився. Він також радиться щодо наступного виклику Порошенка на допит