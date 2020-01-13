У «Слузі народу» назвали кандидата на посаду голови правового комітету



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«Слуга народу» вирішила висунути кандидатуру депутата Ради Андрія Костіна на посаду голови правового комітету замість Ірини Венедіктової

Пропозицію по кандидатурі Костіна вже направили в регламентний комітет

Фракція «Слуга народу» у Верховній Раді вирішила висунути кандидатуру депутата Андрія Костіна для призначення на посаду голови парламентського комітету з питань правової політики замість Ірини Венедіктової. Про це перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко сказав на брифінгу в понеділок.

«Що стосується комітету правової політики, то наша пропозиція, яку ми направили до регламентного комітету, це пан Костін - заступник голови цього комітету», - сказав він.

Також, зі слів Корнієнка, всередині фракції досі тривають консультації щодо висунення кандидатури на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва замість депутата Богдана Яременка і до 20 січня фракція має намір визначитися з кандидатурою.

Президент Володимир Зеленський 27 грудня звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив народну депутатку зі фракції «Слуга народу», голову комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ірину Венедіктову тимчасовим виконувачем обов’язків директора відомства.

Як повідомлялось, Рада перезавантажила Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, в телеграм-каналі «Трубу прорвало» було оприлюднено записи з розмовами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в його кабінеті, які свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються керівником Офісу президента.

Труба назвав фейком оприлюднені аудіозаписи з його кабінету.