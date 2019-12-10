ДБР вилучило пістолет у екснардепа Ради Пашинського



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Суд продовжив арешт Сергія Пашинського до 29 січня 2020 року

За словами правоохоронця, обшук проводився в межах розслідування справи проти Пашинського

Держбюро розслідувань провело обшук у колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського («Народний фронт») і вилучило пістолет, з якого він стріляв у В'ячеслава Хімікуса. Про це повідомило джерело у правоохоронних органах.

«У нього вдома був обшук і вилучили пістолет», - сказав співрозмовник.

За словами правоохоронця, обшук проводився в межах розслідування справи проти Пашинського.

Співрозмовник не уточнив, коли саме проводилися слідчі дії вдома в Пашинського.

Він зазначив, що раніше пістолет у Пашинського вилучала прокуратура, однак через деякий час повернула його власнику.

Як повідомлялось, 7 жовтня цього року Пашинського заарештували на два місяці (до 29 січня 2020 року) без можливості внесення застави.

17 жовтня під час судового засідання було оголошено, що Пашинського на поруки готові взяти колишній секретар РНБО Олександр Турчинов та колишній спікер парламенту Андрій Парубій й інші чинні та колишні нардепи.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

29 листопада суд продовжив на два місяці арешт Пашинського.