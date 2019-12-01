Справа «колишня підлегла проти Пашинського»: суддя не витримав і взяв самовідвід



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Тетяна Блистів і Сергій Пашинський

У суді Тетяна Блистів захищає честь, гідність та ділову репутацію

Суддя Печерського районного суду Києва В’ячеслав Підпалий, який з вересня 2018 року головував у справі за цивільним позовом колишнього керівника секретаріату комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Тетяни Блистів до нардепа VIII скликання Сергія Пашинського, заявив самовідвід.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 22 листопада.

Служитель Феміди пояснив, що представник Пашинського неодноразово заявляв відводи головуючому судді через те, що той відмовив у задоволенні клопотання про призначення у цій справі лінгвістичної експертизи; не надав часу для можливості її проведення самостійно відповідачем та подачі її висновків до справи; не задовольнив клопотання про витребування доказів, які знаходяться у кримінальному провадженні від 9 липня 2018 року.

«Зважаючи на явний суспільний інтерес до цієї справи, з метою виключення будь-яких сумнівів в неупередженості суду при вирішенні цивільної справи, а також ймовірності виникнення припущень щодо зацікавленості судді у розгляді, дійшов до висновку про необхідність самовідводу головуючим суддею», - наголосив суддя Підпалий.

Новим суддею у цій справі система авторозподілу 29 листопада визначила суддю Світлану Волкову.

Нагадаємо, що на початку липня 2018 року Тетяна Блистів, яка очолювала секретаріат комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, звинуватила голову цього комітету, народного депутата Сергія Пашинського у погрозах вбивством їй та її родині.

«У нашої родини є реальні підстави побоюватися втілення цієї погрози як самим Пашинським, так і іншими особами, оскільки Пашинський мені сказав, що я ще не знаю, хто він такий і що в нього для таких, як я, є «спеціально навчені люди». Крім того, Пашинський повідомив мені, що він є дуже багатою людиною, а саме, що його статки складають 10% ВВП України, а я ніхто у цьому світі», - зазначено у заяві Блистів на ім’я генпрокурора.

У свою чергу Пашинський заявив про факти шахрайства зі сторони Блистів, зауваживши, що «за останніх декілька років нею було шахрайським методом присвоєно декілька сотень тисяч гривень із заробітного фонду помічників народного депутата».

«Тетяна багато років керувала фактично усім комітетом, та була матеріально відповідальною особою, маючи в своєму розпорядженні моє факсиміле та всі доручення на отримання грошей. Це, очевидно, і стало спокусою. На жаль, з’ясувалося що за останніх декілька років нею просто було шахрайським методом присвоєно декілька сотень тисяч гривень із заробітного фонду помічників народного депутата… Причому ці нарахування відбувалися за рахунок інших помічників, які і написали ще два тижні тому заяву про злочин та шахрайство», - написав Пашинський у «Фейсбуці».

Допис Сергія Пашинського у Facebook

Наразі Сергій Пашинський перебуває під вартою у справі заподіяння громадянину тяжкого тілесного ушкодження. 17 жовтня під час судового засідання було оголошено, що Пашинського на поруки готові взяти колишній секретар РНБО Олександр Турчинов та колишній спікер парламенту Андрій Парубій й інші чинні та колишні нардепи.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

29 листопада суд продовжив на два місяці арешт Пашинського.