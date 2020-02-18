ДБР затримало колишнього бійця «Омеги» за вбивство учасника Революції гідності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ДБР

Спецпризначенця затримали 17 лютого 2020 року, через шість років після розстрілів на Майдані

Слідчі відділу у справах Майдану Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора та за оперативного супроводу Служби безпеки України затримали та повідомили про підозру ексбійця спецпідрозділу «Омега».

Колишній офіцер окремого загону спеціального призначення та боротьби з тероризмом Внутрішніх військ МВС України підозрюється:

перевищенні влади та службових повноважень, яке супроводжувалося застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України);

закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України);

умисному вбивстві, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України);

«Слідством встановлено, що 20 лютого 2014 року підозрюваний боєць «Омеги», діючи спільно та погоджено з іншими представниками правоохоронних органів, як єдиний бойовий підрозділ, здійснювали прицільні постріли на ураження у напрямку скупчення беззбройних людей на вул. Інститутській та Майдані Незалежності в м. Києві. В результаті спецпризначенець поранив одного з мітингувальників, а ще в одного здійснив смертельний постріл», - йдеться в повідомленні.

17 лютого 2020 року колишнього спецпризначенця затримано та повідомлено йому про підозру. Наразі вирішується питання про обрання відносно нього запобіжного заходу.



У разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.