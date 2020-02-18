Президент-втікач Янукович зробив заяву з нагоди шостих роковин розстрілів на Майдані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експрезидент Віктор Янукович вважає, що «через шість років Майдан продовжує розділяти нашу країну»

Янукович радіє, що українці на виборах президента обрали Зеленського, а не Порошенка

Колишній президент України Віктор Янукович, який втік до РФ під час трагічних подій на Майдані у столиці в лютому 2014 року, зробив офіційну заяву, текст якої опублікував на своїй сторінці у «Фейсбук» його прессекретар Юрій Карасир.

У своєму зверненні Янукович дійшов висновку, що «масові вбивства в центрі Києва стали кульмінацією боротьби за «світле» майбутнє України».

«Для кого-то ці протести були «революцією», але для більшості народу обернулися страшною трагедією, що відкриває чорну сторінку історії України. Боротьба за владу будь-якою ціною стала метою для купки злочинців. Лідери державного перевороту почали свій кривавий шлях на Майдані і, не замислюючись над наслідками, перенесли його на Донбас», - дійшов висновку втікач, який шість років переховується у Росії.

Крім того Янукович вважає, що «через шість років Майдан продовжує розділяти нашу країну». «Порошенко і його спільники робили все для того, щоб підігрівати і поглиблювати поділ нашої держави. Українці, які були не згодні з державним переворотом 2014 року, виявилися чужими у власній країні», - бідкається Янукович.

Він вважає, що «поки в Україні і на Заході не визнають правду про події 2014 року, ця трагедія завжди буде перешкодою на шляху до повного примирення».

Також Янукович не приховує у своєму зверненні радості від того, що українці на виборах президента обрали Зеленського, а не Порошенка.

«Після виборів президента 2019 року народ України відсторонив від влади Порошенка, давши шанс президенту Зеленському та його команді об'єднати Україну. Перші кроки Зеленського дають надію на мир, справедливість і встановлення стабільності в країні», - переконаний президент-втікач.

Напередодні стало відомо, що суд переніс розгляд апеляцій на вирок Януковичу.

Як відомо, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно засудив експрезидента Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України. Захист експрезидента подав апеляції на вирок.

До слова, втікач Янукович знову став «молодим батьком».

До слова, в мережі з’явилося ексклюзивне відео з Майдану, яке досі не бачили. Його знімали оператори внутрішніх військ.

Також нагадаємо, що ДБР вже прийняло 42 провадження у справах Майдану.

Як повідомлялося, виконувачка обов'язків директора ДБР Ірина Венедіктова призначила своїми заступниками Бабікова та колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Соколова.

Також вона заперечувала призначення Бабікова керівником підрозділу з розслідування справ Майдану.

Нагадаємо, конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

В організації «Родина Героїв Небесної сотні» не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.

Читайте також: