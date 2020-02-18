Аваков: перед проведенням виборів на Донбасі треба ухвалити закон про колаборантів



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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Мешканцям Донбасу не загрожуватиме переслідування в разі, якщо вони не зазіхали на суверенітет і територіальну цілісність України, переконує Аваков

Перед тим, як Україна поверне контроль над окупованими територіями Донбасу і настане час місцевих виборів, необхідно ухвалити закон про колаборантів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

За його словами, в такому випадку до відповідальності не притягатимуть лікарів, вчителів та інших працівників, які не мають альтернативи.

«А якщо ти виконуєш репресивну функцію, якщо ти організовуєш загони, які стріляють в нашу сторону, здійснюєш або здійснював повалення влади насильницьким шляхом, якщо ти в Слов’янську вбивав протестантських священників, то не потрапляєш під прощення, а потрапляєш під кримінальне переслідування», – сказав міністр .

Він додав, що до населення окупованих територій потрібно донести інформацію про те, що громадянам не загрожує переслідування в разі, якщо вони не зазіхали на суверенітет і територіальну цілісність України.

Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погоджується на спільний контроль ділянки кордону із представниками ОРДЛО як умову для проведення місцевих виборів на Донбасі.

Він підтвердив намір провести місцеві вибори на окупованих територіях сходу вже восени цьогоріч.