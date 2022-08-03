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ДБР затримало начальників військкоматів, які вимагали хабарі у призовників (фото)

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 14:45 glavcom.ua
ДБР затримало начальників військкоматів, які вимагали хабарі у призовників (фото)
Працівники ДБР спільно із СБУ затримали спритника «на гарячому» під час одержання неправомірної вигоди
фото: пресслужба ДБР

Довідка про непридатність до військової служби коштувала $2 тис.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали на Донеччині начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Краматорська та його посередника – правоохоронця, які вимагали хабар у призовника за зняття його з військового обліку. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За $2 тис. військовозобов’язаному мешканцю Краматорська пообіцяли надати довідку про непридатність до військової служби із виключенням його з військового обліку.

Правоохоронця затримали у місті Дніпро під час передачі військовозобов’язаному довідки про непридатність до військової служби.

Цього ж дня у Краматорську затримано начальника одного з районних військкоматів, який оформлював цю довідку. Під час обшуків у зловмисників виявили гроші, а також зброю та боєприпаси, походження яких з’ясовується.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Натомість у Дніпрі працівники ДБР затримали на хабарі військовослужбовця одного з відділів Дніпровського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За 130 тис. грн він обіцяв своєму знайомому призовнику допомогти уникнути мобілізації.

Його знайомий вже кілька разів не з’являвся по повістці й працівник військкомату обіцяв поговорити з «потрібними людьми» і таким чином допомогти уникнути мобілізації.

Працівники ДБР спільно із СБУ затримали спритника «на гарячому» під час одержання неправомірної вигоди.

Правоохоронцю з Краматорська та військовослужбовцю з Дніпра повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо, раніше ДБР викрило схему розкрадання майна профспілок. Також ДБР викрило керівництво мережі військових магазинів на продажі гуманітарки

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Теги: мобілізація Донеччина Державне бюро розслідувань

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