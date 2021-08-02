Де в Україні не можна купатися. МОЗ оприлюднив список небезпечних пляжів

На деяких пляжах фахівці не рекомендують купатися

Центр громадського здоров'я повідомив, що у цьому оздоровчому сезоні ведеться спостереження за якістю води на 189 річкових пляжах, а також 86 пляжах на території південних областей України, які мають вихід на морське узбережжя, і в Київ. На деяких із них купатися не рекомендують.

Згідно з інформацією ЦГЗ, перелік пляжів із відхиленнями показників якості води станом на 30 липня 2021 року:

у Донецькій області – міські пляжі у Маріуполі – по вул. Виноградна, 140, у районі водної станції «Куточок», у районі СРЗ, села Пісчане, у районі кафе Rafale, у районі готелю «Турист» (відхилення за індексом ЛКП);

пляжі у місті Маріуполь (відхилення за хімічними показниками);

у Запорізькій області – пляжі у місті Бердянськ (відхилення за індексом ЛКП), пляж у місті Енергодар (відхилення за індексом ЛКП(, пляжі Бердянську, Запоріжжі, Енергодарі (відхилення за хімічними показниками);

у Миколаївській області – міський пляж у Миколаєві «Чайка» (відхилення за індексом ЛКП), пляжі у Южноукраїнську (відхилення за індексом ЛКП), пляж «Прибій» у Миколаєві (відхилення за хімічними показниками);

у Херсонській області – пляжі у Херсоні (відхилення за хімічними показниками);

у Києві – пляжі «Веселка», «Венеція», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна слобідка», «Центральний», «Чорторий», «Троєщина», «Райдуга», «Тельбін», «Пуща-Водиця» (відхилення за індексом ЛКП);

у Києві – пляжі «Галерний», «Троєщина», «Райдуга», «Тельбін», «Вербне», «Пуща-Водиця» (відхилення за хімічними показниками).

На цих пляжах рекомендовано встановити щити про заборону купання, а також взяти проби на повторні дослідження. З повним переліком пляжів і якістю води можна ознайомитися за посиланням. У селищі Кирилівка, місті Приморськ, селі Новокостянтинівка проби води не відбирались.

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