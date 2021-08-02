У Кирилівці зіткнулися гідроскутер й надувний «банан», є постраждалі

Медичну допомогу надали чотирьом особам: двом чоловікам, жінці і хлопчикові дев'яти років

У курортній Кирилівці Запорізької області сталося зіткнення гідроскутера й надувного балона «банан», у результаті чого постраждали чотири людини. Про це 2 серпня повідомляє Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Запорізької обласної ради в Facebook.

У центрі заявили, що на місці події працювали дві фельдшерські бригади.

Всього медичну допомогу надали чотирьом особам: двом чоловікам, жінці і хлопчикові дев'яти років.

До слова, після нашестя медуз на пляжі Азовського моря викинуло тонни водорості камки (фото, відео).

Нагадаємо, у курортній Кирилівці мертвих медуз вивозять причепами (відео).

Як повідомляли раніше, на популярному в українців курорті Кирилівка, який розташований в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз. Але нещодавно власники баз відпочинку вдалися до радикальних дій.

Тим часом, в мережі з'являються мальовничі фото й відео, в яких відпочивальники розповідають, що на Одещині море чисте, тепле і без медуз, відповідно можна насолоджуватися відпочинком.

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