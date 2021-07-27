Еколог розповів, на яких пляжах Одеси можна відпочивати після негоди

Балінський: «Пісок ще довго буде джерелом інфекційних захворювань»

Після зливи, яка пройшла в Одесі 22 липня та затопила частину міста, на деяких плах міста вже можна купатися та відпочивати. Але на багатьох ділянках узбережжя пісок досі забруднений. Про це розповів еколог Владислав Балінський у коментарі «Суспільному».

За його словами, після негоди в місті панувала достатньо вітряна погода, яка очистила морську воду на пляжах з неглибокими заливами. Так, на думку Балінського, вже можна купатися на Чкаловському пляжі, у мисовій частині Аркадії та на 16 станції Великого Фонтану. Водночас від відпочинку на пляжах Дельфін, Ланжерон та іншій частині Аркадії еколог радить утриматися: через ускладнений зв'язок із заливом зміна морської води там відбувається довше.

Водночас Балінський наголосив: зважати необхідно не лише на стан води, а й на пісок, адже внаслідок затоплення та прориву каналізаційного колектора він досі затоплений.

«Пісок ще довго буде джерелом інфекційних захворювань. Аркадія та подібні пляжі, де була затоплена піщана зона, потребують декількох місяців, аби очиститися. Верхня частина піску, яка прогрівається на сонці, може знезаражуватись. Але бувально 5- 10 сантиметрів углиб і там всі ці вірусні та бактеріальні організми будуть зберігатися ще дуже довго», – зазначив еколог.

Він також додав, що окремою проблемою в контексті очистки пляжів є побудовані настили. Під ними, на переконання Балінського, віруси та бактерію можуть зберігатися роками. Через це фахівець радить попереджати містян та гостей Одеси про можливі ризики.

Як раніше повідомляв «Главком», через зливу, яка пройшла в Одесі 22 липня, на міських пляжах тимчасово не рекомендують купатися. Там розповіли, що за результатами досліджень проб морської води велика кількість поверхневих вод потрапила до акваторії міських пляжів.

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