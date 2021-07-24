  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Скільки коштує відпочинок на Світязі: ціни

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сезон відпусток-2021 триває - Скільки коштує відпочинок на Світязі: ціни
    Сезон відпусток-2021 триває
    Фото з Вікіпедії

    Волинське озеро кілька років – лідер з уподобань українців для відпочинку

    Популярним напрямком серед туристів залишається озеро Світязь, що в однойменному селі на Волині.

    Після оголошення карантину в 2020 році Світязь став притягувати ще більше туристів: сюди не треба ПЛР-тесту, та й коштує тут відпочинок в рази дешевше, ніж за кордоном. Про це пише Рівне.Вечірнє.

    Дорога

    Дороги до Світязя активно ремонтуються та будуються, тож готуйтеся до об‘їзду перешкод. Ці незручності тимчасові, а новозбудовані шляхи, сподіваємося, прослужать довго.

    Житло

    Ціни на житло тут коливаються від 1000 до 3000 гривень за добу. Ціна зростає ближче до вихідних.
    Наприклад, якщо за день в суботу за оренду ви віддасте 2500-2800, то в будні можна орендувати будиночок дешевше. Наприклад, за гривень 500. Це житло на 5-7 людей.

    Мова йде про бази відпочинку, де в будиночках є окремі санвузли та кухня, бойлер, на території мангал, баня й інші додаткові зручності. Це бази відпочинку в межах пішої доступності від центру села – 2-3 км.

    Якщо докласти зусиль, то можна відшукати житло і дешевше, проте з меншим комфортом. Знайти кімнату, а точніше, ліжкомісце на людину за 150-250 гривень за ніч теж можливо. Важлива деталь: житло безпосередньо в центрі Світязя «забите під зав‘язку».

    Інфраструктура

    Село Шацьк з добре розвиненою інфраструктурою. Варто віддати належне місцевій владі і обласному керівництву.

    Мова йде про облаштовані тротуари, велосипедні доріжки, освітлення, нове асфальтне покриття на території майже всього населеного пункту. Наявні й біотуалети.

    Громадський пляж з якісно обладнаною набережною. Для туристів є й фотозони. Від палючого волинського сонця можна сховатися на березі озера під спеціально обладнаним дерев‘яним накриттям.

    Для зручності подорожуючих тут встановлено роздягальні.

    Розваги

    Варто згадати й про розваги на Світязі. Покататися на човні коштує 100 гривень за годину, а на катамарані вдвічі дорожче – 200 гривень.

    Харчування

    На території багатьох баз відпочинку є їдальні, де за невелику ціну можна поїсти. Середній чек – 100-120 гривень.
    А ще в центрі Шацька є безліч кафе, які пропонують найрізноманітніше меню. З‘їсти борщу в популярному тут кафе «Сезон» коштує 65 гривень.

    На пляжі про ваш «перекус» потурбуються місцеві торговці: придбати качан гарячої кукурудзи вам стане у 30 гривень. Можна і розщедритися на раки чи навіть креветки.

    Світязькі пончики – свіжа випічка з різноманітною начинкою – вишнями, абрикосами, чорницями, шоколадом, згущеним молоком тощо. Коштують 30 гривень за штуку.

    Нагадаємо, влада Мальдівської республіки прийнялаа поправку до Податкового кодексу, згідно з якою з усіх хто виїжджатиме з островів буде стягуватися податок. Він буде включений у вартість квитка.

    Читайте також:
    Теги: пляжі відпочинок житло
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скільки коштує відпочинок на Світязі: ціни