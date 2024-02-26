День спротиву окупації Криму. Що відзначаємо 26 лютого

Сьогодні не варто займатися фізичною працею

26 лютого відзначається День кримського спротиву російській окупації. У світі відзначають День неквапливості та Всесвітній день фісташок. Віряни вшановують пам’ять святого Порфирія.

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День спротиву російській окупації Криму

Цього дня 2014 року у Сімферополі відбувся мітинг кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму. 26 лютого 2020 року Президент Володимир Зеленський заявив про підписання указу про встановлення 26 лютого в Україні Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим як щорічної пам'ятної дати.

25 лютого під будівлею кримської Верховної Ради відбувся проросійський мітинг. Учасники акції вигукували проросійські гасла та вимагали відокремлення від України шляхом проведення референдуму. Перед мітингувальниками виступив голова Верховної Ради АРК Володимир Константинов, який оголосив про проведення 26 лютого позачергової сесії. У ЗМІ з’явилася інформація про те, що на сесію може бути винесено питання про вихід Криму зі складу України.

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Після цього, 26 лютого, під стінами Верховної Ради АРК паралельно відбулися дві акції: проукраїнський мітинг, організований Меджлісом кримськотатарського народу, котрий зібрав до 10 тисяч учасників, та проросійський чисельністю приблизно 700 осіб, ініціатором якого стала партія «Руська єдність».

Через незадовільні заходи безпеки, вжиті правоохоронцями, між проукраїнськими та проросійськими учасниками мітингів сталися сутички, у результаті чого загинули дві людини. Проросійський мітинг був відтіснений до внутрішнього двору кримської Верховної Ради, а призначена днем раніше сесія парламенту була скасована. На наступний день озброєні російські спецпризначенці захопили будівлю Верховної ради АРК.

Всесвітній день неквапливості

Цей день пропагує уповільнення темпу життя та вміння правильно розподіляти свій час. Започаткували його 2007 року в Італії за ініціативи асоціації «Мистецтво жити повільно», основне гасло якої «Не поспішай і насолоджуйся моментом».

День покликаний заохотити людей жити більш неквапливим, усвідомленим і приємним життям. Основна ідея полягає в тому, щоб сповільнитися і цінувати моменти.

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Всесвітній день фісташок

Це всесвітнє свято, присвячене одному з найпопулярніших і найпоживніших горіхів. Фісташки часто називають «зеленим золотом». Цей день не лише вшановує смачний та корисний горіх, але й підкреслює його багату історію, культурне значення та користь для здоров’я.

Горіхи походять з Близького Сходу та Центральної Азії, де культивуються вже близько 2000 років. Їх цінували в стародавній Персії, ними обмінювалися як подарунками між царськими особами і навіть згадували в Біблії.

Яке сьогодні релігійне свято

26 лютого в церковному календарі – День святого Порфирія, єпископа Газського. Святий Порфирій походив із шляхетної і багатої родини. У 25-літньому віці він вступив у скитський монастир в Єгипті. Через п'ять років богомільного життя вибрався до Єрусалима, щоб відвідати святі місця, і поселився у печері над Йорданом. Через п'ять років заразлива пошесть змусила його повернутися до Єрусалима.

Коли Порфирієві виповнилося 40 років, єрусалимський патріарх висвятив його на священика й віддав йому на зберігання частину Господнього хреста. У 396 році митрополит Кесарії Палестинської Іван після видіння висвятив Порфирія на Газького єпископа. Він ревно працював впродовж 24 років над спасінням людських душ. Помер Порфирій у Бозі 420 року.

Що не можна робити цього дня

Не можна позичати гроші або речі.

Не варто вживати алкогольні напої.

Не можна займатися фізичною працею.

Народні прикмети

Ворони в небі літають до відлиги.

Дощова погода до теплого літа.

Якщо небо зоряне і ясне, то літо буде грозовим та спекотним.

Південно-західний чи південний вітер – чекайте на відлигу.

Пам’ятні події 26 лютого

1616 – Галілео Галілей прийняв присуд інквізиції щодо повної відмови від теорії геліоцентризму, але нібито заявив: «Все ж таки вона обертається».

1815 – засланий на Ельбу Наполеон втік з острова, щоб почати своє друге правління.

1832 – реакція на Листопадове повстання: Микола I оголосив Королівство Польське нероздільною частиною Росії, скасовані елементи польської державності.

1878 – у Львові розпочався судовий процес над Іваном Франком за підозрою в пропаганді соціалізму.

1885 – закінчилась Берлінська конференція для обговорення розподілу Африки між європейськими державами.

1886 – у Горлівці А. Міненков та О. Ауербах добули першу в Російській імперії ртуть.

1895 – в Огайо (США) запатентували склодувну машину.

1921 – засновано Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут

1935 – Роберт Ватсон-Ватт продемонстрував британським ВПС технологію радару.

1936 – спроба державного перевороту групою військових Імперської армії Японії.

1939 – за винесеним вироком Воєнної колегії Верховного суду СРСР у Москві розстріляно перших осіб УСРР та КП(б)У – П. Постишева, С. Косіора та В. Чубара.

1987 – англіканська церква дозволила жінкам бути священиками.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Фінляндією.

2004 – Європейський парламент визнав сталінську депортацію чеченського народу актом геноциду.

2014 – День спротиву окупації Криму. Цього дня у Сімферополі відбувся мітинг українців та кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Микола, Петро, Севастьян, Сергій, Ян, Анна.