Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь

Особи, які перебувають за межами країни та на тимчасово окупованих територіях не зможуть отримати «Зимову підтримку».

Деякі категорії громадян України не можуть кошти «Зимової підтримки»

Українці продовжують подавати заявки на отримання «Зимової підтримки». Декому вже надійшли кошти від держави, але не всі зможуть їх отримати. У Міністерстві соціальної політики пояснили, в чому річ, передає «Главком».

«Виплата в 1000 тис. грн доступна всім громадянам України – її можуть отримати й дорослі, і діти», – йдеться в повідомленні міністерства. Однак деякі категорії громадян України не можуть отримати ці кошти. Йдеться про осіб, які перебувають за межами країни та на тимчасово окупованих територіях. Інші ж громадяни мають можливість подати заявку онлайн на отримання «Зимової підтримки» через «Дію» до 24 грудня 2025 року.

Водночас є інші моменти, через які виплата може не надійти. Наприклад, якщо оформлення заявки здійснювалося через «Укрпошту», то кошти прийдуть пізніше, а саме в грудні або січні. Також варто врахувати певні умови подачі заявки через «Дію» , які можуть призупинити подачу чи отримання допомоги.

Потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, через застарілу можливі збої в обробці заявки.

Після оновлення застосунку варто спробувати подати заявку ще раз, якщо її відхилили.

Для точного надходження коштів перевірте чи є у вас картка «Національний кешбек» та чи правильно вона прив’язана до додатка.

Пенсіонери можуть отримати «Зимову підтримку» через «Укрпошту», не подаючи заявки заздалегідь. Крім цього, їм не потрібно йти до відділення. Виплата вже автоматично нарахована на їхній спеціальний рахунок. Її можна буде використати в день виплати пенсії або згодом. Коли кошти надійдуть, клієнти отримають SMS про те, що їх можна використати.

Повідомлялося, що кошти мають надійти через 10 днів після оформлення заявки, але наступна виплата очікується пізніше. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін. «Витратити допомогу в розмірі 1 000 грн можна на актуальні товари й послуги взимку: ліки, продукти українського виробництва, поштові та комунальні послуги, а також книги та благодійні внески», – йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

До якого часу потрібно витратити «тисячу від Зеленського»:

до 30 червня 2026 року – якщо кошти надійшли на картку «Національний кешбек» через «Дію»;

до 25 грудня 2025 року – якщо отримали допомогу автоматично в Укрпошті;

до 25 січня 2026 року – якщо подали письмову заявку через Укрпошту.

Раніше «Главком» розповідав про те, що в мережі поширилися фото та інформація про те, що в Дніпрі літня жінка нібито прийшла до «Укрпошти» з російським паспортом, щоб отримати 1000 гривень «Зимової підтримки» від держави.

Повідомлялося, що «Укрпошта» не дозволила переказати 1000 грн Зеленського на благодійний фонд. Пенсіонери у відділенні «Укрпошти» намагалися переказати гроші на фонд «Вільні Люди Україна», а саме на будівництво ретрит-будинку для військових, проте поштове відділення відмовилося прийняти платіж, запропонувавши інший список отримувачів.