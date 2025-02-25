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Церковний календар на лютий 2025: коли розпочинається Великий піст та святкуємо Благовіщення

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Церковний календар на лютий 2025: коли розпочинається Великий піст та святкуємо Благовіщення
Релігійні свята у березні 2025 року
фото з відкритих джерел

Які свята відзначають віряни у березні 2025 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у березні 2025 року за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ/УПЦ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. 

Коли розпочинається Великий піст та святкуємо Благовіщення?

Головні церковні свята у березні 2025 року за новим календарем

Перелік свят у церковному календарі на березень 2025 року:

Дата

Православне свято

1 березня

святої преподобної мучениці Євдокії

2 березня

Прощена неділя

святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського

3 березня

Початок Великого посту

Про блудного сина; святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска
4 березня святого преподобного Герасима, що в Йордані

5 березня

святого мученика Конона

6 березня

святих 42 мучеників Аморійських

7 березня

святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших
8 березня святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікодимійського
9 березня святих 40 мучеників Севастійських

10 березня

святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших

11 березня

святого Софронія, патріарха Єрусалимського

12 березня

святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського; святого папи Григорія

13 березня

перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського
14 березня святого преподобного Венедикта

15 березня

святих мучеників Агалія і шістьох інших

16 березня

святих мучеників Савина і Папи;
17 березня преподобного Олексія, чоловіка Божого; мученика Марина
18 березня святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія
19 березня святих мучеників Хризанта і Дарії

20 березня

святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави
21 березня святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського

22 березня

святого священномученика Василія Анкірського

23 березня

святого преподобного мученика Нікона та його учнів
24 березня святого преподобного Захарії

25 березня

Благовіщення Пречистої Діви Марії

26 березня

Віддання Благовіщення

Собор архангела Гавриїла

27 березня

святої мучениці Матрони
28 березня святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана
29 березня святих священномучеників Марка і Кирила

30 березня

святого преподобного Івана Ліствичника
31 березня святого преподобного Іпатія, єпископа

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Теги: УГКЦ Українська православна церква православна церква церква календар свята

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Церковний календар на лютий 2025: коли розпочинається Великий піст та святкуємо Благовіщення
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