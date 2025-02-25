Церковний календар на лютий 2025: коли розпочинається Великий піст та святкуємо Благовіщення
Які свята відзначають віряни у березні 2025 року
«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у березні 2025 року за новоюліанським календарем.
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ/УПЦ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.
Коли розпочинається Великий піст та святкуємо Благовіщення?
Головні церковні свята у березні 2025 року за новим календарем
- 02 березня – Прощена неділя
- 03 березня – Початок Великого посту;
- 25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії;
- 26 березня – Віддання Благовіщення.
Перелік свят у церковному календарі на березень 2025 року:
|
Дата
|
Православне свято
|
1 березня
|
святої преподобної мучениці Євдокії
|
2 березня
|
Прощена неділя
святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського
|
3 березня
|
Початок Великого посту
Про блудного сина; святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска
|4 березня
|святого преподобного Герасима, що в Йордані
|
5 березня
|
святого мученика Конона
|
6 березня
|
святих 42 мучеників Аморійських
|
7 березня
|
святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших
|8 березня
|святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікодимійського
|9 березня
|святих 40 мучеників Севастійських
|
10 березня
|
святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших
|
11 березня
|
святого Софронія, патріарха Єрусалимського
|
12 березня
|
святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського; святого папи Григорія
|
13 березня
|
перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського
|14 березня
|святого преподобного Венедикта
|
15 березня
|
святих мучеників Агалія і шістьох інших
|
16 березня
|
святих мучеників Савина і Папи;
|17 березня
|преподобного Олексія, чоловіка Божого; мученика Марина
|18 березня
|святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія
|19 березня
|святих мучеників Хризанта і Дарії
|
20 березня
|
святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави
|21 березня
|святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського
|
22 березня
|
святого священномученика Василія Анкірського
|
23 березня
|
святого преподобного мученика Нікона та його учнів
|24 березня
|святого преподобного Захарії
|
25 березня
|
Благовіщення Пречистої Діви Марії
|
26 березня
|
Віддання БлаговіщенняСобор архангела Гавриїла
|
27 березня
|
святої мучениці Матрони
|28 березня
|святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана
|29 березня
|святих священномучеників Марка і Кирила
|
30 березня
|
святого преподобного Івана Ліствичника
|31 березня
|святого преподобного Іпатія, єпископа
Коментарі — 0