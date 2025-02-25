Церковний календар на лютий 2025: коли розпочинається Великий піст та святкуємо Благовіщення

Релігійні свята у березні 2025 року

Які свята відзначають віряни у березні 2025 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у березні 2025 року за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ/УПЦ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.

Коли розпочинається Великий піст та святкуємо Благовіщення?

Головні церковні свята у березні 2025 року за новим календарем

02 березня – Прощена неділя

03 березня – Початок Великого посту;

25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії;

26 березня – Віддання Благовіщення.

Перелік свят у церковному календарі на березень 2025 року: