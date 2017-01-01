День в АТО: бойовики влаштували провокації на Світлодарській дузі

Російсько-терористичні війська зірвали візит спостерігачів ОБСЄ і представників місії ООН до двох пунктів

Ситуація у районі проведення антитерористичної операції на Донбасі залишається контрольованою Збройними силами України. Впродовж сьогоднішнього дня російсько-окупаційні війська продовжували обстріли позицій українських сил із застосуванням озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії зіткнення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За його



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Російсько-терористичні війська зірвали візит спостерігачів ОБСЄ і представників місії ООН до двох пунктів

Ситуація у районі проведення антитерористичної операції на Донбасі залишається контрольованою Збройними силами України. Впродовж сьогоднішнього дня російсько-окупаційні війська продовжували обстріли позицій українських сил із застосуванням озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії зіткнення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, на луганському напрямку епіцентром збройних провокацій з боку ворога стала Світлодарська дуга. «Обстрілюючи ще з ранку підступи до оборонних укріплень українських захисників з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП між населеними пунктами Зайцеве і Гладосове, незаконні збройні формування зірвали візит спостерігачів СММ ОБСЄ і представників місії ООН, які планували провести моніторинг гуманітарної ситуації у Травневому і Гладосовому. Ці збройні провокації з боку російських найманців спрямовані у першу чергу на дискредитацію підрозділів Збройних сил України в очах світового співтовариства», - йдеться у повідомленні.

У цьому ж районі ворог також грубо порушував Мінські домовленості, випустивши 30 мін калібру 120-мм по наших позиціях біля Луганського і Лозового, а з озброєння БМП провокував оборонців Світлодарська, інформують у штабі АТО.

Крім того, з протитанкового ракетного комплексу противник обстрілював підступи до Оріхового, а зі стрілецької зброї – до Щастя.

На донецькому напрямку з гранатометів бойовики вели вогонь по позиціях українських захисників неподалік Верхньоторецького і Водяного, а з легкого піхотного озброєння порушували перемир’я поблизу Авдіївки і Красногорівки, повідомляє прес-центр.

«Загалом від опівночі російсько-окупаційні війська 12 разів порушили перемир’я. У разі потреби українські військовослужбовці давали агресору адекватну відповідь», - йдеться в повідомленні.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що російські найманці готують у Донецькій області диверсії та збройні провокації в районі населених пунктів Доломітне, Травневе, Гладосове.