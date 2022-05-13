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    Деокупація України: Зеленський назвав число звільнених міст і сіл (відеозвернення)

    &laquo;Пам'ятаємо про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації&raquo; - Деокупація України: Зеленський назвав число звільнених міст і сіл (відеозвернення)
    «Пам'ятаємо про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації»
    фото: Офіс президента

    За добу в окупантів відбили шість українських населених пунктів

    Президент України Володимир Зеленський увечері 13 травня звернувся до нації із підсумками 79 доби війни.

    Він повідомив, що продовжується відновлення деокупованих територій України. Станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів – це плюс шість за минулу добу.

    «Повертаємо туди електрику, водопостачання, зв'язок, транспорт, соціальні послуги. Звичайно, ми пам'ятаємо про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Херсон і Мелітополь, Бердянськ та Енергодар, Маріуполь і всі міста й містечка Донбасу...Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу», – сказав глава держави.

    Нагадаємо, Зеленський готовий говорити з Путіним, але є одна умова.

    Напередодні глава держави сказав, що у Росії немає сміливості визнати поразку.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна Херсон транспорт міст водопостачання послуги місто окупація Енергодар звільнення #stoprussia
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    Деокупація України: Зеленський назвав число звільнених міст і сіл (відеозвернення)