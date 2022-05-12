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    Події в Україні

    У Росії немає сміливості визнати поразку: звернення Зеленського (відео)

    Стратегічна перевага України очевидна - У Росії немає сміливості визнати поразку: звернення Зеленського (відео)
    Стратегічна перевага України очевидна
    фото: Офіс президента

    «Боягузи намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами»

    Увечері 12 травня президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до нації. Він повідомив, що російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі. Просто в Росії поки немає сміливості це визнати.

    «Вони боягузи. І намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Тому наше завдання – боротися, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні. Звільнити нашу землю, наших людей і надійно гарантувати нашу безпеку», – сказав очільник держави.

    Нагадаємо, Зеленський провів переговори з президентом Словаччини: йшлося про поставки палива.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    У Росії немає сміливості визнати поразку: звернення Зеленського (відео)