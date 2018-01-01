Депутат Дубінін звинуватив агентство Kroll в корупції

Дубінін вимагає що б спецслужби розібралися, з ким зустрічалися представники Kroll в Адміністрації президента і Національному банку

Народний депутат України Олександр Дубінін представив докази недобросовісної конкуренції, корупції та порушення українського законодавства про держзакупівлі з боку слідчих Kroll, залучених державним Приватбанком для розслідування діяльності його власників до націоналізації. Згідно з інформацією, опублікованою на його сторінці в Facebook, за даними



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Нардеп Олександр Дубінін

Дубінін вимагає що б спецслужби розібралися, з ким зустрічалися представники Kroll в Адміністрації президента і Національному банку

Народний депутат України Олександр Дубінін представив докази недобросовісної конкуренції, корупції та порушення українського законодавства про держзакупівлі з боку слідчих Kroll, залучених державним Приватбанком для розслідування діяльності його власників до націоналізації. Згідно з інформацією, опублікованою на його сторінці в Facebook, за даними фактами закладів три кримінальні справи, розслідування яких саботують співробітники спецслужб.

Докази представлені в запиті народного депутата до Генерального прокурора, головам НАБУ і САП. Дубінін повідомив, що представники задіяних у розслідуванні Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells International LLP неодноразово приїжджали в Україну протягом 2016 і 2017 років, задовго до перемоги в конкурсі на проведення розслідування.

Зокрема, Крістофер Джордж Хардман (Christopher George Hardman) більше 20 разів приїжджав в Україну для переговорів в Адміністрації президента і Національному банку, за кілька місяців до участі в конкурсі на проведення розслідування. Зафіксовані приїзди: 23 січня, 20 лютого, 20 березня, 24 квітня, 15 травня, 30 травня, 29 червня, 5 липня, 19 липня, 2 серпня, 29 серпня, 7 вересня, 14 вересня, 27 вересня, 4 жовтня, 31 жовтня , 14 листопада, 28 листопада, 6 грудня і 18 грудня. Відповідно від'їзди: 24 січня, 21 січня, 21 березня, 25 квітня, 16 травня, 31 травня, 30 червня, 7 липня, 20 липня, 3 серпня, 30 серпня, 8 вересня, 16 вересня, 28 вересня, 5 жовтня, 2 листопада , 15 листопада, 29 листопада, 7 грудня і 19 грудня.

Якщо врахувати той факт, що Hogan Lovells International LLP, представником яких є Хардман, отримала за свою роботу 495 доларів і 60 центів, що не покриває витрати навіть на одну поїздку, найімовірніше, вони покривалися з інших джерел. Тим самим підтверджується корупційна складова даної діяльності, вважає народний депутат.

Дубінін вимагає що б спецслужби детально розібралися з ким конкретно зустрічалися представники Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells International LLP в Адміністрації президента і Національному банку, хто насправді фінансував їх діяльність, і не гальмувати розслідування кримінальних справ за цими фактами.

Це не перший міжнародний скандал з представниками Kroll, що потрапив в ЗМІ. Раніше повідомлялося про незаконне прослуховування приватних телефонних розмов, перехоплення кореспонденції та підкуп чиновників представниками Kroll, після чого ряд співробітників Kroll потрапили за грати. У 2001 році було оприлюднено розслідування Kroll про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе: детективи Kroll прийшли до висновку про непричетність до справи тодішнього президента Леоніда Кучми.

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Джерело: Українські новини