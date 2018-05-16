Депутат із Сімферополя запросив Кім Чен Ина відвідати анексований Крим

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Комуніст Степан Кіскін у своєму зверненні подякував лідеру КНДР «за визнання Криму російським»

Депутат підконтрольної Кремлю міської ради Сімферополя від Комуністичної партії РФ Степан Кіскін написав відкритого листа керівникові Північної Кореї Кім Чен Ину із запрошенням відвідати анексований Росією Крим.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Написав листа лідеру КНДР Кім Чен Ину. Пора сімферопольському аеропорту стати міжнародним не тільки за назвою», - говориться у повідомленні Кіскіна.

Зазначається, що комуніст у своєму зверненні «подякував голові Трудової партії Кореї за визнання Криму російським, висловив надію на встановлення прямого залізничного і авіасполучення між Сімферополем і Пхеньяном, а також запросив вищого керівника Північної Кореї відвідати Крим».

Лист Кім Чен Ину кримський депутат відправив послу КНДР в РФ Кім Хен Джуну з проханням, щоб дипломат передав його адресату.

Нагадаємо, МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.

Джерело: Радіо Свобода