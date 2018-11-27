Депутати масово відкликають свої підписи на підтримку голови ДАБІ Кудрявцева



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Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев

За словами нардепа, підписи збиралися у ніч прийняття бюджету нібито на «підтримку реформ» в ДАБІ і він та його колеги не зрозуміли до кінця що їх використовують

Народні депутати масово відкликають свої підписи з-під звернення до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана начебто на підтримку голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексія Кудрявцева, заявляючи що їх зібрали за допомогою обману. Про це повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook народний депутат Геннадій Ткачук.

За словами нардепа, свій підпис він відізвав, «оскільки був та залишаюся послідовним борцем з корупцією».

І ті, хто вважає «імітацію депутатської підтримки» своєю останньою надією уникнути відповідальності перед законом – сподіваюся найближчим часом пошкодують про ту, що своїми недостойними витівками тільки привернули до себе увагу ще й депутатського корпусу», - заявив Ткачук.

За словами нардепа, підписи збиралися у ніч прийняття бюджету нібито на «підтримку реформ» в ДАБІ і він та його колеги не зрозуміли до кінця що їх використовують.

«В ту «бюджетну ніч» до мене підійшов мій колега-депутат (ім’я котрого я не хочу зараз називати, нехай це залишиться на його совісті) та попросив мене поставити підпис під колективним листом «на підтримку реформ» в ДАБІ. Пізніше виявилося що це був лист, котрий Кудрявцев, що вже знаходився на той час під пильною увагою Генпрокуратури видавав у ЗМІ за листа на свою підтримку», - стверджує Ткачук.

Пізніше звернення до прем’єр-міністра 150 депутатів «на підтримку Кудрявцева» було надруковане деякими ЗМІ та на офіційній сторінці ДАБІ.

Нагадаємо, минулого тижня з’явилося також «звернення забудовників» на підтримку Олексія Кудрявцева, котре також було спростовано «підписантами» серед яких, крім відомих компаній виявилися також і особи, що знаходяться під слідством.

Як виявилося, добре відомі на ринку нерухомості проблемні забудовники сховалися за іменами підставних директорів. Зокрема, серед забудовників, які підтримали реформу ДАБІ і Кудрявцева особисто, були виявлені компанії Войцеховського («Мегаполісбуд» і «Техенерго»).



Інші компанії, такі як «Укрбудінвест», «Добробут», «Мітбуд» також фігурують на сайті Асоціації допомоги постраждалим інвесторам, як проблемні забудовники, проти яких йдуть активні судові процеси, або акціонери яких знаходяться у розшуку.

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