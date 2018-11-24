Депутати підтримали ДАБІ у реформуванні системи держархбудконтролю



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Голова ДАБІ Олексій Кудрявцев Фото: з відкритих джерел

Більше 150 нардепів підписали звернення до Гройсмана

Понад 150 народних депутатів України підтримали реформи у галузі будівництва та очищення системи держархбудконтролю від корупції.

Про це повідомила народний депутат Ірина Суслова на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

«Вчора в парламенті більше 150-ти колег підписали звернення до Прем’єр-міністра на підтримку курсу реформ, які здійснює голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев. Це перетворення, які покликані зробити будівництво чесним бізнесом з чіткими правилами гри, де кожен учасник знає свої права та обов’язки. Й на цьому шляху вже зроблено багато» - написала Ірина Суслова.

У листі Прем’єр-міністру народні депутати просять «звернути увагу на злочинний супротив сьогоднішній трансформації системи держархбудконтролю та підтримати курс змін, які проводить Державна архітектурно-будівельна інспекція України»:

«У зв’язку з тим, що деякі особи сьогодні не хочуть позбавлятися незаконних прибутків, ми спостерігаємо тиск у медіа-просторі персонально на Голову Держархбудінспекції Олексія Кудрявцева, який є членом державної команди з проведення реформ. Вважаємо, що такі злочинні маніпулятивні дії спрямовані на дестабілізацію в системі та ставлять під загрозу зриву розпочаті реформи».