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    Нардепу від «Слуги народу» повернули водійські права після конфлікту з поліцією

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    Євгена Брагаря 4 липня зупинили через проблеми з підсвічуванням номера авто - Нардепу від «Слуги народу» повернули водійські права після конфлікту з поліцією
    Євгена Брагаря 4 липня зупинили через проблеми з підсвічуванням номера авто
    Фото з Facebook нардепа

    Відносно двох патрульних почалося розслідування

    Нардепу від «Слуги народу» Євгену Брагарю повернули водійські права після затримання 4 липня, коли поліцейські зупинили його через проблеми з підсвічуванням номера авто. Про це сам нардеп повідомив у Facebook.

    Він заявив, що справа практично завершена. Нардеп вважає, що правоохоронці хотіли «по тихому закрити справу», коли довгий час нібито не публікували результатів тестів на наркотики.

    Брагар також звернувся в ДБР з цього приводу. Відносно двох патрульних почалося розслідування.

    Фото: Євгеній Брагар / Facebook
    Фото: Євгеній Брагар / Facebook

    Нагадаємо, 4 липня поліцейський патруль зупинив автомобіль Toyota Camry з Євгенієм Брагаром за кермом. За словами поліцейських, вони запідозрили, що Брагар перебуває у наркотичному сп’янінні, через що запропонували народному депутату проїхати до лікаря-нарколога, на що той добровільно погодився.

    При цьому за даними Новини.LIVE, до них потрапив протокол поліції, у якому начебто зафіксували стан наркотичного сп‘яніння Євгенія Брагара. За інформацією ЗМІ, поліцейські розповіли, що від депутата та його помічника поступали погрози у бік правоохоронців.

    Згодом поліція пообіцяла перевірити дії патрульних, які зупинили «слугу» Брагара.

    Раніше повідомлялося, що 1 лютого 2020 року член парламентської фракції партії «Слуга народу» Євген Брагар в ефірі одного з ток-шоу запропонував пенсіонерці продати собаку елітної породи, аби сплатити борги за комунальні послуги. Після цього народний депутат став героєм численних фотожаб та мемів.

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    Теги: депутат водій автомобіль розслідування Державне бюро розслідувань партія Слуга народу Євгеній Брагар
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    Нардепу від «Слуги народу» повернули водійські права після конфлікту з поліцією