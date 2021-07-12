Нардепу від «Слуги народу» повернули водійські права після конфлікту з поліцією

Відносно двох патрульних почалося розслідування

Нардепу від «Слуги народу» Євгену Брагарю повернули водійські права після затримання 4 липня, коли поліцейські зупинили його через проблеми з підсвічуванням номера авто. Про це сам нардеп повідомив у Facebook.

Він заявив, що справа практично завершена. Нардеп вважає, що правоохоронці хотіли «по тихому закрити справу», коли довгий час нібито не публікували результатів тестів на наркотики.

Брагар також звернувся в ДБР з цього приводу. Відносно двох патрульних почалося розслідування.

Фото: Євгеній Брагар / Facebook

Нагадаємо, 4 липня поліцейський патруль зупинив автомобіль Toyota Camry з Євгенієм Брагаром за кермом. За словами поліцейських, вони запідозрили, що Брагар перебуває у наркотичному сп’янінні, через що запропонували народному депутату проїхати до лікаря-нарколога, на що той добровільно погодився.

При цьому за даними Новини.LIVE, до них потрапив протокол поліції, у якому начебто зафіксували стан наркотичного сп‘яніння Євгенія Брагара. За інформацією ЗМІ, поліцейські розповіли, що від депутата та його помічника поступали погрози у бік правоохоронців.

Згодом поліція пообіцяла перевірити дії патрульних, які зупинили «слугу» Брагара.

Раніше повідомлялося, що 1 лютого 2020 року член парламентської фракції партії «Слуга народу» Євген Брагар в ефірі одного з ток-шоу запропонував пенсіонерці продати собаку елітної породи, аби сплатити борги за комунальні послуги. Після цього народний депутат став героєм численних фотожаб та мемів.