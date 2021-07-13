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    Міністр Ткаченко відреагував на статтю Путіна про українців

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    В Росії влада нехтує правами нацменшин і принципами демократії - Міністр Ткаченко відреагував на статтю Путіна про українців
    В Росії влада нехтує правами нацменшин і принципами демократії
    Фото з відкритих джерел

    Раніше історію переписували і царі Московії, і лідер СРСР Йосип Сталін

    Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував статтю президента Російської Федерації Володимира Путіна про нібито «братерство» українців і росіян. Глава Мінкульту висловився у своєму Telegram-каналі.

    За словами Ткаченка, раніше історію переписували і царі Московії, і лідер СРСР Йосип Сталін.

    Ткаченко вказав, що «переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву Русь своєї Московії».

    «Так само точно продовжив за часів вбивства правди Сталін. Він не тільки знову розповідав про «колиску братніх народів», а й наочно показав своє ставлення до «братніх народів» шляхом Голодомору, масових депортацій та інших геноцидних практик», – уточнив Ткаченко.

    При цьому він нагадав, що в російській Конституції гарантовано право на самовизначення і свободу всім народам, але влада РФ нехтує правами нацменшин і принципами демократії. Крім того, міністр зазначив, що Росія щодо України сіє ворожнечу і використовує брехливу пропаганду разом зі збройною агресією.

    «А ми в цьому році будемо святкувати 30-річчя незалежності країни, яка насправді своїм корінням сягає в більш ніж тисячолітню історію. Звідти починалася славне становлення київських князів, які були не тільки візіонерами і сучасними правителями, а й заклали основи тих свобод, які успадкувала незалежна Україна. І точно не Росія», – резюмував Ткаченко.

    Додамо, що на офіційному сайті Кремля 12 липня опублікували статтю українською мовою «про історичну єдність росіян та українців». Автором статті обсягом майже 40 тисяч символів зазначений президент РФ Володимир Путін.

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    Теги: Путін путінський режим Україна
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    Міністр Ткаченко відреагував на статтю Путіна про українців