Депутати парламенту Британії будуть голосувати за відстрочку Brexit



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У вівторок британський парламент буде розглядати програму уряду про ратифікацію угоди щодо Brexit

Депутати британського парламенту, які не підтримують запланований урядом графік прийняття закону про ратифікацію угоди з виходу Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit), будуть голосувати за невихід Британії з ЄС 31 жовтня.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що у вівторок, 22 жовтня, британський парламент буде голосувати за затвердження програми уряду щодо ратифікації угоди з ЄС щодо Brexit.

«Люди, які не голосують за рух програми, будуть голосувати за те, щоб 31 жовтня не було Brexit», - повідомив лідер палати громад Джейкоб Ріс-Могг.

Зазначимо, що у неділю в уряді Британії спростували відтермінування Brexit.

Як повідомлялося, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон направив до Брюсселя лист з проханням відтермінувати Brexit, але без власного підпису. В іншому листі – до голови Європейської ради Дональда Туска Джонсон стверджує, що відтермінувати Brexit було б помилкою.

Минулого тижня палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть в тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проєкт угоди про вихід з ЄС.