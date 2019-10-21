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    Депутати парламенту Британії будуть голосувати за відстрочку Brexit

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    Депутати парламенту Британії будуть голосувати за відстрочку Brexit

    У вівторок британський парламент буде розглядати програму уряду про ратифікацію угоди щодо Brexit

    Депутати британського парламенту, які не підтримують запланований урядом графік прийняття закону про ратифікацію угоди з виходу Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit), будуть голосувати за невихід Британії з ЄС 31 жовтня.

    Про це повідомляє Reuters.

    Повідомляється, що у вівторок, 22 жовтня, британський парламент буде голосувати за затвердження програми уряду щодо ратифікації угоди з ЄС щодо Brexit.

    «Люди, які не голосують за рух програми, будуть голосувати за те, щоб 31 жовтня не було Brexit», - повідомив лідер палати громад Джейкоб Ріс-Могг.

    Зазначимо, що у неділю в уряді Британії спростували відтермінування Brexit.

    Як повідомлялося, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон направив до Брюсселя лист з проханням відтермінувати Brexit, але без власного підпису. В іншому листі – до голови Європейської ради Дональда Туска Джонсон стверджує, що відтермінувати Brexit було б помилкою.

    Минулого тижня палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть в тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проєкт угоди про вихід з ЄС.

    ЄС Brexit парламент
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