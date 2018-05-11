Депутати польського сейму урізали собі зарплати на 20%

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Польський сейм

Відтепер зарплата депутатів Сейму та сенаторів дорівнюватиме 80% зарплат заступників міністрів

Депутати Сейму Польщі проголосували за зниження своїх зарплат та зарплат сенаторів на 20%.

За відповідний закон проголосувало 240 депутатів в основному з правлячої партії «Право і Справедливість» (PiS), п'ятеро було проти, а 213 утрималися, повідомляє Укрінформ.

Відтепер зарплата депутатів Сейму та сенаторів дорівнюватиме 80% зарплат заступників міністрів, що визначено на підставі розпорядження про грошову винагороду осіб, які займають керівні державні посади.

Віце-маршалок Сейму РП Станіслав Тишка повідомив, що маршалок нижньої палати парламенту Польщі Марек Кухцінський також звернеться до президента країни про зниження зарплат президії Сейму (маршалку і віце-маршалкам).

Зниження зарплат законодавцям, міністрам та керівникам місцевої адміністрації ініціював декілька тижнів лідер PiS Ярослав Качинський. Це відбулося на хвилі протестів опозиції проти призначення екс-прем'єром Польщі Беатою Шидло собі та членам уряду значних премій за 2017 рік.